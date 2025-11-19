Charlene de Mónaco sigue la estela de la Reina Letizia y de Leonor en el Día Nacional

El Principado de Mónaco ha celebrado un año más su Día Nacional. Una jornada festiva a la que ha asistido la familia Grimaldi al completo, pero en la que la princesa Charlene y sus hijos se han convertido en los grandes protagonistas, por encima de las hermanas del príncipe Alberto. De un tiempo a esta parte, tanto Carolina como Estefanía han dado un paso atrás -sobre todo la hermana menor del príncipe-, y aunque participan en algunas citas importantes, mantienen un perfil bajo.

El día ha comenzado con la tradicional misa en la catedral del Principado. Un acto en el que la princesa Charlene ha dado una lección de estilo y elegancia. La esposa del príncipe Alberto ha elegido para esta ocasión un precioso traje sastre de color blanco, muy en la línea de otros diseños que han llevado, por ejemplo, la Reina Letizia, la princesa Leonor o la infanta Sofía.

La princesa Charlene de Mónaco con sus hijos. (Foto: Gtres)

La sofisticación de Charlene

En este caso, la princesa se ha decantado por una americana con grandes solapas y cintura ajustada -sobre la cual se podía ver la insignia de la Orden de San Carlos- y pantalones de corte acampanado. Ha completado su estilismo como una blusa con lazada al cuello, de estilo pussy bow. Además, ha llevado un tocado ligeramente ladeado y con redecilla sobre el rostro.

El conjunto elegido por la princesa contrastaba con la elección de sus cuñadas, que han apostado por modelos en tonos más neutros. A la princesa de Hannover la hemos podido ver con un chaquetón en color granate y una diadema de color fresa, mientras que Estefanía ha apostado por un abrigo rosa palo, bajo el que se podía intuir un vestido negro. La hermana pequeña del príncipe llevaba, además, un precioso bolso Lady Dior, el mismo modelo que tanto popularizó Diana de Gales.

Los príncipes de Mónaco con sus hijos. (Foto: Gtres)

Gabriella, una princesa de rojo

Con permiso de su madre, la princesa Gabriella ha sido quien ha acaparado gran parte de la atención durante la jornada. La hija de los príncipes Alberto y Charlene no ha estado en la misa en la catedral, pero sí en los otros actos de la mañana. A sus casi 11 años, la princesa se ha convertido en una mini it girl, cuyos estilismos dan la vuelta al mundo.

En esta ocasión, la hija del príncipe Alberto ha apostado por un precioso vestido rojo con abrigo a juego y merceditas. Gabriella también ha llevado un tocado con forma de diadema.

La familia Grimaldi en una misa en la catedral. (Foto: Gtres)

De Carlota a Alexandra de Hannover

Las dos hijas de Carolina de Mónaco no han querido faltar a esta cita tan importante para el Principado. Mientras que Carlota Casiraghi ha apostado por un sofisticado traje de chaqueta de tweed en tonos amarillos, su hermana se ha decantado por un modelo más discreto y en color negro. Especial atención a los pendientes de Carlota Casiraghi, un modelo de inspiración cósmica con forma de estrella de Chanel.

La reaparición de Beatrice Borromeo

La celebración de este Día Nacional ha sido muy especial también para la esposa de Pierre Casiraghi. Beatrice Borromeo ha reaparecido en este acto después de convertirse hace unas semanas en madre por tercera vez, en esta ocasión, de una niña a la que todavía no hemos visto en público. La italiana ha derrochado elegancia con un precioso vestido de corte lady en tono gris y un tocado a juego. Borromeo es imagen de Dior.