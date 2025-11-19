La Reina Letizia se apunta a las joyas ‘low cost’: collar y pendientes de Parfois

A pesar de que tiene a su alcance algunas piezas de gran importancia y valor, la Reina Letizia no es amante de las grandes joyas. Para su día a día, la esposa del Rey Felipe VI prefiere alhajas discretas, que no llamen la atención, por eso no duda en recurrir a marcas cuyos precios son bastante accesibles. Entre ellas se encuentra la firma Parfois, a la que ha recurrido para la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo a Fran Sevilla.

La madre de la princesa Leonor sorprendió en Madrid con unos nuevos pendientes y un collar de eslabones de esta firma. Se trata de unos pendientes con forma de doble aro elaborados en acero inoxidable. Tienen la peculiaridad de que son bicolor, esto es, combinan el color de la plata y el del oro, algo que es tendencia esta temporada. Los pendientes tienen un precio de 15,99 euros y en estos momentos están agotados en la web de la marca, aunque es posible encontrarlos en alguna tienda. No obstante, hay otros modelos similares en caso de no encontrarlos.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En cuanto al collar, es un collar corto de eslabones alternados bicolor, con acabado dorado y plateado brillante. Está elaborado en poliuretano termoplástico y zinc y tiene un precio de 15,99 euros. En este caso la pieza sí que continúa estando disponible en la web de la marca y también en puntos de venta físicos.

Esto significa que la Reina Letizia eligió como complementos para su estilismo piezas de bisutería cuyo precio apenas superaba los 30 euros. A esto hay que añadir que no faltó su inseparable sortija de oro de Coreterno, que lleva en todos los actos, ya sean más o menos formales.

El collar de eslabones de Parfois de la Reina Letizia.

Los detalles del estilismo de la Reina

En los últimos dos años en el acto de entrega de este premio, la Reina Letizia había apostado por sofisticados trajes de chaqueta y pantalón, en color negro y en blanco. En esta ocasión ha preferido dar un giro hacia una tendencia más lady y festiva que bien puede servir como inspiración de cara a las fiestas navideñas y todos los compromisos que suelen llenar la agenda en las últimas semanas del año.

Los pendientes de Parfois de la Reina Letizia.

La esposa del Rey Felipe VI ha elegido un precioso jersey de cashmere de la firma Falconeri con cuello redondo y manga larga. Lo ha combinado con una falda de lentejuelas a tono de la marca Massimo Dutti, un modelo largo hasta el tobillo que pertenece a la temporada pasada de la marca y que tiene un detalle transparente en la zona del bajo.

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha llevado unos zapatos de tacón sensato, de estilo kitten heel, de la firma Magrit, así como un bolso de mano a juego. En este caso, la Reina Letizia ha llevado el cabello suelto y ligeramente ondulado y un maquillaje marcado en tonos a juego con su estilismo.