En imágenes: la princesa Charlene inaugura la Navidad con un abrigo de casi 3.000 euros

La magia de la Navidad ha llegado al Principado de Mónaco. Durante la tarde del sábado, 29 de noviembre, la familia real al completo ha inaugurado este periodo festivo tan especial. Alberto de Mónaco, su esposa Charlene y sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, han sido los grandes protagonistas del encendido de luces de la capital del país que marca el inicio de tiempos de fraternidad, unión familiar, reencuentros y celebraciones. Un detalle que ha llamado especialmente la atención de esta aparición ha sido el exclusivo abrigo que ha defendido la ex deportista de alto rendimiento.

Para esta cita tan especial, el príncipe ha seleccionado un traje clásico de color azul marino y lo ha combinado con un abrigo recto negro y zapatos al tono. La camisa blanca ha dado un toque de luz al estilismo que ha completado con una corbata en perfecta sintonía con lo descrito. Tal y como ya nos tienen acostumbrados, durante la velada el pequeño Jacques se convirtió en una miniatura de su padre luciendo un look prácticamente idéntico. Sin embargo, en esta ocasión, la corbata del menor tenía una tonalidad más clara que la de su progenitor.

La familia real de Mónaco inaugura la Navidad. (Foto: Gtres)

Gabriella fue la encargada de pulsar el botón que accionaba el encendido y robó el protagonismo del resto de su familia por su naturalidad, sus muecas y su espíritu infantil. Para este compromiso, la menor ha lucido un conjunto de dos piezas formado por un pichi y un abrigo corto confeccionados en tweed crema con aplicaciones de lentejuelas de color bronce. Un toque que aportaba un aire festivo a la apuesta. Un jersey de cuello alto, unas medias y unos zapatos de color blanco completaron su atuendo.

La familia real de Mónaco inaugura la Navidad. (Foto: Gtres)

El look de Charlene de Mónaco

Los estilismos de Charlene siempre están en el objetivo de los focos y son analizados con lupa por parte de la prensa experta. Un análisis que siempre suele superar con éxito. A esto se le suma que, en los últimos tiempos, el rostro de la esposa del príncipe Alberto ha cambiado y tiene una expresión más dichosa, un plus que armoniza y potencia su buen gusto.

La familia real de Mónaco inaugura la Navidad. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, la ex nadadora profesional ha apostado por los tonos tierra y ha defendido un abrigo extralargo de color camel de la firma italiana Etro. Confeccionado en paño de lana doble y cachemira estampado con paisley jacquard —seña de identidad de la casa de lujo—, la prenda, de patrón impecable, aporta hombros estructurados y cintura moldeada. Un efecto que consigue gracias a las pinzas en la zona delantera que están rematadas con cordones de piel sintética. Se trata de un artículo reservado para bolsillos privilegiados, puesto que su precio asciende a 2.990 euros. Actualmente en la web, está disponible en las tallas que van desde la 36 hasta la 48, siendo la 50 la única que figura agotada.

Abrigo de Charlene de Mónaco. (Foto: web de Etro)

Para cubrir su cuello y luchar contra las bajas temperaturas del mes de noviembre, ha llevado un pañuelo en color hueso. De la misma manera, ha protegido sus manos con un par de guantes marrones a juego con unas botas de caña alta y tacón.