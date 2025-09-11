La Reina Sofía ha reaparecido este jueves en Galicia para ejercer como madrina de la botadura de la Fragata F111 Bonifaz, la primera unidad de la moderna serie de fragatas F110 de la Armada Española. El acto, que se ha celebrado en los astilleros de Navantia en Ferrol, marca un hito en la historia naval española, ya que estas fragatas representan un salto tecnológico y operativo sin precedentes para las Fuerzas Armadas. La presencia de la Reina subraya el simbolismo y la relevancia de la ceremonia, que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El Programa F110 contempla la construcción de cinco fragatas polivalentes, diseñadas para operar en combate antiaéreo, antisuperficie y antisubmarino, así como para misiones de seguridad marítima y apoyo a autoridades civiles. Los buques, que llevarán los nombres de marinos ilustres de la historia de España -Bonifaz, Roger de Lauria, Menéndez de Avilés, Luis de Córdova y Barceló-, reemplazarán a la veterana serie F80, que ha servido durante más de tres décadas. La F111 Bonifaz, cuya construcción comenzó en 2022, será entregada a la Armada en 2028, dando inicio a una renovación integral de la flota española.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Casa Real)

Ha sido alrededor de las 19:00 horas cuando la Reina Doña Sofía ha llegado al astillero de Navantia, muy sonriente y mostrando atención hacia todos los presentes. Tras el acto formal de amadrinar la botadura de la Fragata F111 Bonifaz, la madre del Rey Felipe VI ha recorrido las instalaciones para conocer de cerca los avances tecnológicos implementados en las nuevas fragatas. La ceremonia, que combina protocolo, innovación y tradición, se ha convertido así en un claro ejemplo de cómo la monarquía española mantiene su papel representativo en proyectos de gran relevancia estratégica para el país.

La llegada de la Reina Sofía a Ferrol coincide con la presencia en Galicia del Rey Juan Carlos I, quien pocas horas antes ha aterrizado en el aeropuerto de A Coruña para participar en la tradicional Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster en Sangenjo. Esta cita náutica, que se desarrollará hasta el domingo, reunirá a más de 180 embarcaciones de 11 países y servirá de preparación para la participación del monarca emérito en el Mundial de 6 Metros en Oyster Bay, Nueva York, el próximo 17 de septiembre. Aunque Juan Carlos no navegará a bordo de su emblemático Bribón, ya que se encuentra en Estados Unidos, sí estará presente para supervisar y acompañar a su tripulación durante las pruebas.