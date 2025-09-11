El Rey Juan Carlos I vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras su llegada a España. El monarca emérito ha regresado este jueves a Sangenjo, localidad pontevedresa que desde hace años se ha convertido en su refugio preferido cada vez que pisa suelo español. El motivo principal de este viaje no es otro que participar en la 10ª edición de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, que se celebra del 12 al 14 de septiembre bajo la organización del Real Club Náutico de Sangenjo.

La cita deportiva reunirá a más de un centenar de embarcaciones de diferentes categorías y nacionalidades, consolidando una vez más a la ría de Pontevedra como epicentro de la vela. En este entorno tan especial, don Juan Carlos volverá a disfrutar de una de sus pasiones más arraigadas: el mar. Su presencia está confirmada en la competición, aunque no será a bordo del histórico Bribón, que ya se encuentra en Estados Unidos de cara al próximo campeonato mundial, sino en otra embarcación con la que se unirá a la flota.

El Rey Juan Carlos I en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

El regreso del padre de Felipe VI a Sangenjo marca también el inicio de una agenda cargada de compromisos vinculados a su afición por la vela. Tras su estancia en Galicia, viajará a Nueva York, donde participará en el Campeonato Mundial de 6 Metros, previsto para el 22 de septiembre. Allí, el Bribón intentará revalidar el título conseguido en 2023 en la isla de Wight, un logro deportivo que don Juan Carlos vivió con especial orgullo y que ahora aspira a repetir junto a su tripulación.

En esta ocasión, el Rey emérito no estará solo. Tal y como adelantó el portal Informalia, le acompañará su hija mayor, la infanta Elena, con la que comparte una gran complicidad y, sobre todo, la pasión por el mar. Ambos ya han coincidido en varias visitas a Sangenjo en lo que va de 2025, y todo apunta a que la infanta también formará parte del viaje a Nueva York. A su lado podría estar también Simoneta Gómez-Acebo, sobrina del monarca, que ha pasado parte del verano en Palma de Mallorca y que no ha querido perderse esta cita familiar.

El Rey Juan Carlos I en Galicia. (Foto: Gtres)

La última vez que don Juan Carlos estuvo en la villa gallega fue en julio, cuando participó en otra prueba náutica que coincidió con la llegada de su nieta, la princesa Leonor, a Marín a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Aunque entonces no trascendió ningún encuentro entre abuelo y nieta, la coincidencia simbolizó el relevo generacional en la Casa Real: de un lado, el Rey emérito reafirmando su vínculo con la vela; del otro, la heredera del trono avanzando en su formación militar.

Más allá de la competición, la visita de don Juan Carlos supone también un reencuentro con viejos amigos, con la gastronomía gallega que tanto aprecia y con un entorno en el que se siente cómodo y arropado. No en vano, desde que fijó su residencia en Abu Dabi en 2020, casi todas sus estancias en España han tenido como destino la casa de Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico y amigo personal del monarca.