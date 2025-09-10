Leonor se prepara para una visita histórica a Navarra: el título que va a usar por primera vez

Aunque en estos momentos está centrada en su instrucción en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), la princesa Leonor compagina su formación con algunas actividades oficiales.

La heredera no participa del todo en la agenda institucional porque su prioridad ahora es su formación, pero sí acude a algunos compromisos, como es el caso de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Sin embargo, los actos en Asturias no son los únicos en los que va a participar Leonor en las próximas semanas. Tal como ha trascendido, la heredera ya se está preparando para su primera visita oficial a Navarra. Una comunidad que aún no ha pisado y en la que estará acompañada por sus padres, don Felipe y doña Letizia. La infanta Sofía no participará en este viaje porque se encuentra estudiando en Lisboa.

La princesa Leonor a su llegada a San Javier. (Foto: Gtres)

Será entre el 25 y el 27 de septiembre, justo después del viaje de Estado de los Reyes a Egipto, cuando Leonor pise por primera vez Navarra como princesa de Viana, título que ostenta desde que don Felipe se convirtió en jefe del Estado en 2014.

Según ha publicado El Diario de Navarra, la visita de la Familia Real tendrá escalas en Pamplona, Tudela, Viana y Leyre. Localidades que tanto don Felipe como doña Letizia han visitado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. De hecho, Tudela es un destino habitual para la Reina, ya que cada año acoge un festival de cine al que suele acudir.

Letizia durante la inauguración del Festival Ópera Prima de Tudela. (Foto: Gtres)

Una visita histórica

La visita de Leonor a Navarra va a ser muy especial por varios motivos. Por un lado, porque es la primera vez que pisa la comunidad foral de manera oficial y además, lo va a hacer como princesa de Viana.

Una de las paradas más esperadas es la de Leyre, que hasta el año 2015 acogía la ceremonia de entrega del premio Príncipe de Viana, que presidían los Reyes. Por decisión del Gobierno, el acto de entrega cambió de ubicación y se dejó de invitar a la Casa del Rey.

Leonor, princesa de Viana

Aunque el título más conocido de Leonor es el de princesa de Asturias, la heredera también tiene otros, como princesa Gerona, princesa de Viana, señora de Balaguer, condesa de Montblanch y condesa de Cervera. El de princesa de Viana es uno de los más desconocidos y está vinculado al histórico reino de Navarra.

Los Reyes en la última edición del Premio Príncipe de Viana 2015. (Foto: Gtres)

El origen de este título se remonta a Carlos III de Navarra, que lo instituyó para su nieto, que pasó a ser conocido como Carlos de Viana. El título se encuentra ligado a una tradición que existía en otras monarquías como Francia o Inglaterra, en las que se daban rentas y títulos al heredero. En la actualidad, en Francia ya no hay monarquía y en el Reino Unido sí que se mantiene con el príncipe de Gales y el ducado de Cornualles. Cuando Navarra fue conquistada por Fernando el Católico, el principado pasó a estar vinculado a la Corona de Aragón, después a Castilla y más tarde a España.