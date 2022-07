Una noticia de última hora ha trastocado todos los planes de la Familia Real. Según ha dado a conocer el gabinete de prensa de la Casa Real española, la Reina Letizia ha dado positivo en coronavirus. Y es que, pese a haber acudido ayer a los Premios Princesa de Gerona con total normalidad y en compañía de sus hijas y su marido, la consorte ahora habría sido contagiada, aunque por el momento, no han querido ahondar en más detalles sobre la sintomatología que pudiera estar experimentando.

De esta manera, la que ya es la séptima ola de esta afección ha hecho que la Casa Real se vea obligada a comunicar que los próximos actos oficiales con la Reina como protagonista han tenido que ser suspendidos, probablemente hasta que Doña Letizia dé positivo en un test de coronavirus, para evitar así que la afección se propague entre más personas. Por el momento, es seguro que mañana, día 6 de julio, la consorte no podrá presidir la ceremonia de ganadores de la beca Transformando realidades, impulsada por la Fundación Microfinanzas de BBVA. Un evento que estaba previsto para las 11:00 horas de la mañana y que estaría muy seguido de cerca por la representación de la Fundación Crecer Jugando, de la corporación TVE y de las empresas colaboradoras en la XXII edición de la campaña “un juguete, una ilusión”. Un acto en el que la madre de la Princesa Leonor también tenía pensado estar presente, aunque tendrá que esperar hasta el año que viene para poder contar con la llegada de la cuñada de la Infanta Elena.

Aún no se sabe con certeza si las actividades del próximo jueves, 7 de julio, también serán canceladas. Algo totalmente inesperado tanto para Doña Letizia como para Don Felipe, que esperaban poder llevar a cabo una importantísima cena con motivo de la entrega de los Premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, en la capital. Una velada que tendría lugar a las 21:00 horas, y que, dependiendo del estado de salud y de la evolución favorable que la Reina pueda experimentar, podrá o no celebrarse. Para saberlo, es muy probable que la nuera de la Reina Sofía se realice una prueba para conocer, de primera mano, si sigue teniendo el virus en su cuerpo, o si, por el contrario, ya no presenta síntomas y puede continuar su día a día con total normalidad.

Este contagio por coronavirus ha caído como un jarro de agua fría en el panorama royal nacional. Durante las últimas horas, Sus Majestades y sus hijas han sido los grandes protagonistas de una serie de eventos que han ido sucediéndose en Gerona según lo previsto. Unas situaciones en las que se ha podido ver a los Reyes, a la Princesa y a la Infanta gozando de mucho tiempo juntos e incluso dedicándose muestras de ternura, así que no resultaría extraño que se confirmara el contagio de alguno de ellos de cara a las próximas horas.