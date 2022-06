La polémica ausencia en la vuelta de Charlene tras el coronavirus

Inesperada reaparición de la princesa Charlene en Mónaco. Después de que hace unos días se confirmara oficialmente que la esposa de Alberto de Mónaco había dado positivo en coronavirus, la exnadadora ha retomado su agenda oficial. Apenas unas semanas después de su vuelta a Mónaco tras la complicada situación que ha atravesado en los últimos meses, parece que la Princesa está dispuesta a ir poco a poco activando su agenda, para hacer frente además a los rumores de crisis en el matrimonio y las especulaciones sobre un posible traslado de Charlene a Suiza.

La pareja no ha querido faltar a la celebración de la jornada del Corpus Christi. Con aire serio, vestida de oscuro, con los labios en un llamativo color rojo, y en compañía del príncipe Alberto y su hija, la princesa Gabriella, Charlene ha estado en el balcón de Palacio, desde donde la familia ha podido ver la tradicional procesión que se celebra por esta jornada. No se ha visto, sin embargo, al hijo del matrimonio, el príncipe Jacques, pero no han trascendido los motivos de esta ausencia.

Precisamente esta semana se hacía público que en unos días está previsto que el príncipe Alberto y su esposa participen en un almuerzo con la Familia Real de Noruega, en lo que será su primer acto internacional tras haber superado las complicaciones de la infección que sufrió durante su estancia en Sudáfrica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hello Monaco magazine (@hello_monaco)



Sin embargo, ni Charlene ni Alberto van a estar este viernes en una de las citas más esperadas del entorno royal: La celebración del cumpleaños de Ingrid de Noruega. La hija de los príncipes Haakon y Mette Marti festeja su mayoría de edad por todo lo alto con una gran velada en la que estarán presentes muchos rostros conocidos de diferentes monarquías europeas como el Rey Felipe, los Reyes de Holanda, Victoria de Suecia y su familia o la Reina Matilde y la princesa Elisabeth de los Belgas.

La del Corpus Christi es una de las fiestas más importantes para el Principado. Fue establecido en honor a Jesucristo por el Papa Urbano IV en 1264 y celebra su presencia a través de la Eucaristía, sesenta días después de la Pascua. La procesión tuvo lugar a primera hora de la tarde y salió de la Catedral, en dirección a la Place du Palais, hasta la Place de la Mairie.

Más allá de la cita en Noruega en unos días, no se tiene constancia del desarrollo de la agenda de la princesa Charlene de Mónaco en las próximas semanas. Lo que sí se sabe es que tanto Alberto como su esposa se han mostrado muy tajantes sobre los rumores de crisis. De hecho, especialmente la exnadadora dijo en un acto oficial que está cansada de las polémicas que les han rodeado en los últimos tiempos.