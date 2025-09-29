La razón por la que los Reyes Felipe y Letizia duermen separados en sus viajes oficiales

Los Reyes don Felipe y doña Letizia acaban de terminar un viaje oficial muy especial. El pasado fin de semana Sus Majestades se trasladaron hasta Navarra para el debut de Leonor como princesa de Viana. Un viaje que, además, ha servido de reencuentro para los Reyes y su hija mayor, que lleva desde principios del mes de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio, última etapa de su formación militar.

La visita de los Reyes y de la princesa a Navarra ha estado marcada por varias anécdotas y momentos para el recuerdo. La Familia Real -sin la infanta Sofía-, ha recorrido diferentes zonas destacadas de la Comunidad Foral, entre ellas, el Monasterio de San Salvador de Leyre o el Castillo de Olite. Dos jornadas que ya forman parte de la historia y de la vida de Leonor.

La Reina Letizia y la princesa Leonor juntas en Olite. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, durante su estancia en Navarra, la Familia Real eligió un hotel de cuatro estrellas ubicado a las afueras de Pamplona y desde ahí se fue moviendo hasta los diferentes puntos en los que se desarrollaron los actos. No se conocen detalles del tipo de habitación en la que se alojaron tanto los Reyes como la princesa Leonor, pero sí que se sabe que los tres estuvieron en habitaciones separadas. Algo que, por cierto, suele ser habitual en el caso de los desplazamientos de los Reyes.

Al igual que ocurre en los vuelos oficiales -en los que Leonor siempre va por separado del Rey Felipe-, en las estancias fuera de Madrid los Reyes don Felipe y doña Letizia tienen habituaciones separadas.

Los Reyes y la princesa Leonor durante su visita a Viana. (Foto: Gtres)

Ha sido la periodista Silvia Taulés la que ha hablado sobre esta cuestión en una intervención en el programa D Corazón de La 1, donde ha explicado que don Felipe y doña Letizia nunca comparten habitación. Según ha explicado, esto se hace por cuestiones de seguridad, pero también por comodidad.

Una práctica habitual

Aunque en principio puede resultar llamativo que los Reyes no compartan habitación durante los viajes oficiales o en estancias fuera de su residencia en Madrid, lo cierto es que se trata de una costumbre habitual en otras casas reales, pero también entre determinadas clases sociales, en las que es posible tener dos dormitorios independientes.

La Reina Letizia con la princesa Leonor en Navarra. (Foto: Gtres)

En el caso de los Reyes don Felipe y doña Letizia, resulta lógico que para viajes oficiales cada uno tenga una habitación, ya que es posible que uno quiera acostarse antes o necesite mantener un encuentro con alguien de su equipo. Por ejemplo, la preparación de la Reina Letizia para los actos suele implicar a más personas que la del Rey Felipe, aunque solamente sea por cuestiones de peinado y maquillaje. Además, al dormir separados es más fácil garantizar su seguridad en caso de peligro, ya que se minimizan los riesgos si hay incidencias no previstas. En el caso de la princesa Leonor, como es lógico, la heredera tiene también su propia habitación.