La Reina Letizia se mimetiza con Leonor en su estreno como princesa de Viana

Han pasado más de dos décadas desde que la Reina Letizia pisó por primera vez Navarra como princesa de Viana. Hoy, 20 años después, ha sido su hija mayor la que ha iniciado un viaje histórico por la Comunidad Foral con un título que ostenta desde que don Felipe se convirtiera en jefe del Estado. La imagen de la entonces princesa de Viana consorte y la hoy Reina nada tienen que ver. De una mujer que miraba con ternura a su recién estrenado marido a una madre que apenas puede contener el orgullo con este nuevo paso en la vida de su hija mayor.

Para Leonor este viaje esta cargado de simbolismo y supone un encuentro directo con la tradición de la que ella es el próximo eslabón. El título de príncipe de Viana fue creado hace más de 600 años para los herederos del reino de Navarra, a imitación del de príncipe de Gales o del de Delfín de Francia, igual que ocurrió con el de príncipe de Asturias. No obstante, es probablemente el más desconocido de los títulos que Leonor lleva desde que se convirtió en heredera. Hoy, la princesa ha podido ver en persona el documento original de creación del Principado de Viana. Un documento que tiene fecha de 20 de enero de 1423 y que está firmado por Carlos III el Noble.

La Reina Letizia con la princesa Leonor en Navarra. (Foto: Gtres)

La princesa ha estado acompañada en todo momento por sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia. No así por su hermana, la infanta Sofía, que ha vuelto a perderse un hito en la vida de la heredera, como ya ha ocurrido otras veces. Sofía está estudiando en el Forward College de Lisboa, y esto limita su presencia en actos públicos.

La elección de la Reina Letizia

Aunque todas las miradas se han dirigido a la princesa de Viana, la Reina Letizia ha sido la otra gran protagonista de la jornada. Su influencia está muy presente en Leonor, tanto en su comportamiento como en su manera de vestir. Los trajes de chaqueta que la heredera luce de manera constante en sus apariciones públicas son un claro influjo de su madre, que ha encontrado en ellos el uniforme ideal para su día a día.

La Reina Letizia en Navarra. (Foto: Gtres)

Sin embargo, esta vez doña Letizia ha preferido mantener un perfil más discreto, como corresponde a la ocasión. La Reina ha elegido un traje de chaqueta y pantalón que ya le hemos visto otras veces. Un conjunto coordinado con el de la princesa Leonor -que también ha llevado un traje sastre-, pero en lugar de en azul, en color burdeos, uno de los tonos de la temporada.

Se trata de un traje de la firma Sézane en color burdeos, con pantalón recto y chaqueta de botonadura simple. Un conjunto que ya ha llevado en otras ocasiones y que ha combinado con un top de color negro.

La princesa Leonor en su estreno como princesa de Viana. (Foto: Gtres)

Como complementos, sus inseparables babies de la firma francesa, un calzado mucho más cómodo que los tradicionales zapatos de tacón, y un bolso de mano nuevo de Carolina Herrera a tono con el traje y que tiene en varios colores. En cuanto a las joyas, a su sortija de oro de Coreterno se han sumado unos pendientes con forma de rayo de la diseñadora y actriz Bárbara Goenaga.