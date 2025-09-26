Hubo un tiempo en el que la Reina Letizia también fue princesa de Viana. Un título que llevó como consorte de Felipe VI, junto a los de princesa de Asturias, princesa de Gerona, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer, y que ahora Leonor va a estrenar durante un viaje muy especial a Navarra.

La situación de la heredera en estos momentos es muy diferente a la de su madre cuando debutó como princesa de Viana. La Reina Letizia llevaba poco más de un mes casada cuando viajó por primera vez a Navarra y todavía se estaba adaptando a su nueva vida. Tenía 32 años, una imagen muy fresca y natural y todo era nuevo para ella.

Los Reyes durante una visita oficial a Navarra. (Foto: Gtres)

Para Leonor, esta visita se produce a pocas semanas de cumplir los 20 años y en medio de la fase final de su formación militar. Un viaje cargado de un fuerte sentido histórico y de un gran simbolismo. Leonor no visita Navarra como consorte y, aunque es lógico que los estilismos que lleve en estos dos días acaparen muchos titulares, la noticia es otra: su estreno como princesa de Viana, título que corresponde al heredero del reino de Navarra. Ella sigue la estela del Rey Felipe y ha sido preparada para ir asumiendo responsabilidades desde que era pequeña. La vida de doña Letizia fue totalmente diferente hasta que conoció al entonces heredero.

La primera visita de la Reina Letizia a Navarra como princesa de Viana se produjo en julio de 2004, poco más de mes y medio después de la boda y tras la luna de miel. Un viaje cargado de simbolismo en el que los Reyes visitaron el Monasterio de San Salvador de Leyre,el monumento románico más importante de Navarra. Allí participaron en la entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura al arquitecto Fernando Redón. Además, también participaron en una ceremonia en memoria de los reyes del antiguo reino de Navarra.

Los Reyes en un homenaje a los reyes de Navarra en 2011. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, doña Letizia apostó por un traje de falda y chaqueta en un tono rojo cálido. Un conjunto formado por una falda tubo y una chaqueta con péplum y cinturón, bajo la cual llevaba un sencillo top blanco. En ese momento, la Reina todavía llevaba su anillo de pedida y su alianza de boda.

Toda la visita estuvo marcada por gestos y miradas cómplices, incluso don Felipe quiso hacer mención a la Reina en uno de sus discursos: «Estoy aquí con la alegría que me produce tener a mi lado a mi esposa, la princesa doña Letizia, hoy también princesa de Viana», dijo el monarca. Ahora recordarán con cariño esa primera vez.

La visita de Leonor a Navarra se produce más de 20 años después de que sus padres pisaran la Comunidad Foral como marido y mujer. Estará acompañada de ambos, pero todas las miradas las acaparará ella. Leonor es el relevo y el futuro de la institución. Una monarquía que con esta visita a Navarra se reencuentra con sus raíces de hace más de 500 años.