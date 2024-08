Rania de Jordania, una recién estrenada abuela que derrocha elegancia

El pasado mes de abril salió a la luz que el príncipe Hussein y su esposa, la princesa Rajwa, esperaban su primer hijo. Así lo confirmaron fuentes oficiales a través de un breve comunicado. Sin duda, una gran alegría para la Familia Real, no solamente para la pareja, sino también, para los padres del príncipe Hussein, el rey Hussein y la reina Rania, quienes ya se han estrenado como abuelos.

Unas enternecedoras imágenes

A través de las redes sociales, incluido el perfil de Instagram de la reina Rania, se ha podido ver cómo Rania ha sostenido en brazos a la recién nacida. «Iman, ya tienes agarrado mi corazón. ¡Nuestra familia nunca ha sido más feliz!», ha indicado, muy emocionada, en un breve escrito.

Fue el pasado 3 de agosto, cuando los reyes de Jordania dieron la bienvenida a su primera nieta. De esta manera, el príncipe heredero Hussein y su mujer Rajwa se convirtieron a su vez en padres primerizos.

El elegante estilismo de Rania de Jordania

Para esta primera presentación oficial entre Rania y su nieta, la reina se decantó por un elegante estilismo compuesto por una blusa de cuello solapa, estilo oversize en un tono azulado a tono con unos pantalones de líneas rectas y fluidos. Un conjunto realizado en tejido de lino que forma parte de la colección Primavera/verano 2024 de Zimmermann. A sus pies, optó por unos stilettos blancos con detalles verdes y azules de Dior. Remató este outfit con un bolso de mano de Fendi, de la colección By The Way Boston.

Rania de Jordania junto a su nieta. (Foto: Redes sociales)

En cuanto al peinado se decantó por lucirlo con unas ondas marcadas y la raya a en el centro. Por otro lado, Rania apostó por la misma línea estética que siempre en cuanto a su maquillaje se refiere y optó por los tonos tierra para su make up.

No quisieron perderse este especial momento, los tíos de la pequeña, entre ellos Salma de Jordania. La joven, que tiene 23 años, ha demostrado en sus apariciones públicas que ha cogido el testigo a su madre y, es que ambas apuestan por un mismo estilo marcado por las nuevas tendencias.

Por su parte, Salma apostó por una camiseta beige cuyo largo llegaba a los codos de Jennifer Chamandi, que combinó con una falda cargo en khaki con silueta acampanada de CO. Como calzado, la hija menor de Rania prefirió decantarse por la sencillez de unos tacones de tacón con punta y tira al tobillo que ya ha llevado en otras ocasiones.

Sin duda, la Casa Real de Jordania ha dado la bienvenida al mes de agosto de la mejor manera posible iniciando así una nueva etapa familiar con la llegada de Iman.