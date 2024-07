Aunque en estos momentos la actualidad está marcada por los Juegos Olímpicos de París, de cara al próximo otoño, los Reyes don Felipe y doña Letizia realizarán una nueva visita de Estado, en este caso, a Jordania. Tal como se ha confirmado y, a la espera de que se revelen fechas concretas y otros detalles, Sus Majestades viajarán a Jordania en el mes de octubre. Un viaje que, como suele ser habitual en estos casos, tendrá como objetivo reforzar las excelentes relaciones que existen entre España y Jordania.

El viaje es producto de una invitación que el monarca jornada hizo a don Felipe y a doña Letizia en una de sus últimas visitas a nuestro país y, además, será la primera visita de Estado de los Reyes a Jordania desde la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, hace ya una década. No obstante, a lo largo de estos años han sido varias las veces que ambas parejas han coincidido, en diferentes escenarios.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles del programa del viaje, lo más probable es que cuente con actos conjuntos de los reyes Abdalá y Felipe VI con sus esposas, así como actividades por separado, como ya ocurrió en la visita que Abdalá y Rania de Jordania hicieron a España en junio de 2023. Una visita en la que estuvieron acompañados por su hijo menor, el príncipe Hashem, que participó en un almuerzo en el Palacio Real.

En cualquier caso, como en cada viaje de Estado, habrá una cena de gala organizada por los reyes de Jordania en honor a Sus Majestades, así como una cena de devolución, para agradecer la hospitalidad a sus anfitriones. Ambas ocasiones serán perfectas para un despliegue de estilo por parte de la Reina Letizia y de Rania de Jordania, sobre todo, la cena de gala ya que las comparaciones entre ambas han sido constantes a lo largo de los años. Además, los Reyes don Felipe y doña Letizia también aprovecharan para mantener un encuentro con representantes de la colectividad española en el país.

Un lugar especial

Esta será la primera vez que don Felipe y doña Letizia visiten Jordania como Reyes, pero han sido varias las ocasiones en las que han viajado al país como príncipes. Jordania es muy especial para la Familia Real, sobre todo, a nivel personal. Hay que recordar que Sus Majestades pasaron parte de su luna de miel visitando Petra y que, además, Juan Carlos I y doña Sofía también visitaron Jordania en su viaje de novios, por invitación de los reyes Hussein y Noor.

Antes de este viaje de Estado, como príncipes, don Felipe y doña Letizia visitaron a Abdalá y a Rania de Jordania en 2011, en una gira por Oriente Medio, así como después de su boda, cuando estuvieron en la boda del príncipe Hamzah, junto a la Reina Sofía y las infantas Elena y Cristina.

Un feliz momento

Los reyes Abdalá y Rania de Jordania se encuentran en una etapa muy feliz, a punto de convertirse en abuelos. Hace unos días se confirmó que, de cara a principios de agosto, la princesa Rajwa dará a luz a su primer hijo (o hija), junto al príncipe Hussein, actual heredero al trono. Aunque no se sabe el sexo del bebé -y no se conocerá hasta el nacimiento-, el bebé podría ser el futuro heredero solamente si es un niño, ya que en Jordania no se permite reinar a las mujeres.