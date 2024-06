La Familia Real de Jordania celebra hoy el 30 cumpleaños del heredero, el príncipe Hussein. Una jornada muy especial porque, además, el príncipe está a punto de convertirse en padre. Sin duda, un momento muy importante para toda la familia que la reina Rania de Jordania ha querido aprovechar para felicitar a su primogénito con un entrañable post que ha publicado a través de su perfil oficial.

La reina, que espera con mucha ilusión estrenarse como abuela -el nacimiento está previsto para dentro de pocas semanas, por lo que es inminente-, ha compartido una bonita instantánea en la que se ve a su hijo y a su nuera, en avanzado estado de gestación. «Feliz cumpleaños mi querido Hussein. No puedo esperar a veros a Rajwa y a ti convertidos en padres», ha escrito Rania de Jordania junto a la fotografía.

En la fotografía aparecen Hussein y Rajwa en un fondo campestre y mirando de perfil, como si no se dieran cuenta de que alguien les está inmortalizando. El príncipe viste de negro, mientras que su esposa luce una especie de vestido túnica fluido en color vainilla, pero que realza perfectamente su barriguita. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta en la que fue tomada la instantánea, todo apunta a que es reciente, debido a la prominente tripita de la princesa Rajwa, que se muestra muy sonriente y feliz.

La Familia Real de Jordania, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El look de la princesa en concreto pertenece a la firma Rabanne. Se trata de un vestido fluido de manga corta, escote cerrado y largo midi. Tiene un precio inicial de 700 euros, pero ahora se encuentra rebajado. La princesa Rajwa lo ha completado con unos pendientes con forma de corazón, una pulsera de diamantes y su anillo de casada.

Un bebé muy esperado

Aunque queda muy poco para el nacimiento del bebé, todavía no se ha confirmado la fecha concreta en la que llegará al mundo. Tampoco se sabe si se trata de un niño o de una niña, algo que determinará si es el futuro heredero al trono.

El príncipe Hussein de Jordania, en un acto. (Foto: Gtres)

En Jordania no se permite a las mujeres reinar, por lo que si la pareja tuviera una hija ahora, no entraría en la sucesión. En caso de ser un niño, lo esperable es que, llegado el momento, se convirtiera en el heredero de su padre, el príncipe Hussein, que es quien ahora ostenta este papel. Por cierto, esto no ha sido siempre así, sino que, al principio, el príncipe Hamzah era el sucesor de Abdalá, pero esto cambió en el año 2009.