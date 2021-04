La visita del duque de Sussex a Windsor hace unos días para asistir a las exequias del príncipe Felipe ha sido mucho más complicada para Harry de lo que esperaba. A pesar de que al final del funeral hubo un cierto acercamiento con el príncipe Guillermo y Kate Middleton parece que las tensiones con varios de los miembros de la familia real, que están molestos por la actitud de Harry y Meghan, continúan. De hecho, llamó mucho la atención que Harry se marchase del Reino Unido un día antes del cumpleaños de la reina Isabel y no esperase para poder acompañar a la monarca en este aniversario tan amargo.

Ya en Los Ángeles, al duque de Sussex se le plantea un nuevo frente. Está previsto que en unos meses se inaugure en los jardines del Palacio de Kensington una estatua en recuerdo de su madre, Diana de Gales. Un emotivo acto al que, en principio, habrían de asistir ambos hermanos además de sus esposas y que iba a suponer el verdadero reencuentro de todos de no haber sido por la fatal noticia de la muerte del duque de Edimburgo. El evento se encuentra programado para el 1 de julio, fecha que coincide con el que hubiera sido el sesenta cumpleaños de la Princesa.

Sin embargo, es muy posible que Harry no esté presente. El motivo principal de su ausencia tendría que ver con el nacimiento de su segunda hija. Hace apenas unos días se hacían públicas unas imágenes de Meghan Markle acompañada de Archie en la que se apreciaba su avanzado estado de gestación, lo que hacía pensar que el nacimiento podría ser inminente. Sin embargo, ni ella ni el Príncipe se han pronunciado en público al respecto, de manera que podría ocurrir en cualquier momento. Lo que sí se sabe es que parece que el nombre de Diana es uno de los favoritos de la pareja.

Si la niña naciera en breve, no cabría justificación aparente para que Harry -sí Meghan- no estuviera en julio en Londres. Otra cosa es que aún quedaran varias semanas y el alumbramiento coincidiera con la fecha. Pero eso es algo que por ahora no vamos a saber.

No obstante, parece que hay otra cuestión que ‘atormenta’ al duque de Sussex. Aunque hubo un cierto acercamiento con su hermano, las relaciones con su padre siguen en un momento crítico. De hecho, se prevé que la reina Isabel pueda dejar que tanto el príncipe Carlos como Guillermo asuman más competencias ahora que ya no está el duque de Edimburgo y uno de los planes del heredero es ‘reducir’ la familia real a sus miembros esenciales, lo que implicaría recortes en muchos aspectos.

Russel Myers, corresponsal de The Mirror ha asegurado recientemente que, «a pesar de los encuentros que ha mantenido Harry con su familia, no se ha llegado a un entendimiento». En cualquier caso, el duque de Sussex aún quiere asistir al homenaje a su madre, lo que no se sabe es si será posible. «las cosas están bastante, bastante crudas en este momento», sentencia.

Por su parte, uno de los cronistas que mejor conoce a la pareja, Omid Scobie, mantiene que el príncipe Harry estará en Londres en julio, aunque sea sin Meghan: «se unirá a William en el Sunken Garden del Palacio de Kensington para una ceremonia que fue reprogramada para el verano de 2021».