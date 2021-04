De luto y honrando la memoria del duque de Edimburgo. Así han retomado su agenda el príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Han pasado cuatro días del último adiós a su abuelo, tiempo que han considerado suficiente para regresar a la actividad. El acto que les ha ocupado ha sido una visita al escuadrón de cadetes de la RAF (Real Fuerza Aérea), un cuerpo muy importante en la vida de Felipe de Edimburgo puesto que fue comandante de honor durante 63 años. Su recuerdo permanece imborrable. Quizá por eso se ha producido un homenaje basado en hurras y aplausos. Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra se unían con aparente emoción al momento.

El hecho de ser el primer acto tras enterrar al duque de Edimburgo convertía en clave esta aparición de los Cambridge que en otro momento habría pasado más desapercibida. El luto se ha percibido en el look que han elegido los dos para su visita a los militares. Guillermo ha apostado por el traje oscuro con camisa blanca y corbata negra, inequívoca señal de duelo. Por su parte, Kate Middleton ha rescatado un abrigo corte militar, con doble botonadura dorada, que lució el Día del Recuerdo de 2017, firmado por Dolce & Gabbana. Para el calzado se ha decantado por unos zapato de tacón ancho, color negro y de Tod’s, la firma italiana que hace tan solo unos días anunciaba la incorporación de Chiara Ferragni.

Ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido y es que Kate ha lucido unos pendientes que forman parte del joyero de Isabel II. Todo un gesto de complicidad con la Reina ya que este miércoles ha sido su cumpleaños, el primero que pasa sin su querido marido Felipe.

El tenso encuentro entre Harry y Guillermo

El funeral del duque de Edimburgo nos mostró la tristeza de una familia que perdía un referente, pero también dejó un momento histórico. Se trata del reencuentro entre hermanos. Harry y Guillermo se volvían a ver las caras después de la salida del primero de la Familia Real Británica. El ‘Megxit’ se ha llevado por delante gran parte del vínculo fraternal. Estuvieron separados durante el acto póstumo y su encuentro fue frío. Entre medias de ellos se ubicó su primo, Peter Phillips, algo que no fue casualidad. El biógrafo de la familia reveló que éste ocupa un lugar inferior a Harry en la sucesión- porque fue una figura importante para los hermanos en el proceso de duelo por su madre, ya que es su primo mayor. En cualquier caso, desde Buckingham Palace querían evitar polémicas de cualquier clase: «Esto es un funeral y no vamos a dejarnos llevar por las percepciones del drama. Los detalles han sido acordados y representan los deseos de Su Majestad». No obstante, el hecho de que estén separados no es algo nuevo ya que también fue así en funeral de su madre, Diana de Gales, quizás uno de los días más amargos de sus vidas. Todavía tienen muchas cosas que solucionar.