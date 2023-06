El príncipe Andrés lleva varios días en el punto de mira de la actualidad por temas diversos. Por un lado, se ha confirmado el ‘veto’ del duque de York por parte de su hermano, el rey Carlos, en la procesión del Día de la Orden de la Jarretera, para evitas más polémicas y reforzar la idea de una Familia Real útil y reducida pero, más allá de esto, el hijo predilecto de Isabel II también lleva tiempo acaparando titulares por su negativa a abandonar el Royal Lodge.

Hace algunas semanas se confirmó que el rey Carlos le había comunicado a los duques de Sussex que tenían que desalojar Frogmore Cottage y que, al parecer, le había ofrecido las llaves de la propiedad al duque de York. Andrés ahora ya no es miembro de ‘La Firma’, por lo que su presupuesto es mucho más ajustado, hasta el punto de que algunas fuentes apuntaban a que no podría hacerse cargo de las reformas necesarias para el mantenimiento del Royal Lodge. No obstante, el duque de York se resiste a abandonar la casa, es más, ni siquiera quiere dejarla mientras se realizan algunos trabajos, porque tiene miedo de no poder regresar a la propiedad.

Aunque el hijo de la Reina Isabel no se ha pronunciado directamente sobre este tema, fuentes cercanas a ‘La Firma’ aseguran que en realidad, es el príncipe de Gales el que está detrás del posible desalojo, porque quiere instalarse en el Royal Lodge con su familia. Una propiedad mucho más acorde con su estatus que su residencia actual de Adelaide Cottage. Por su parte, el monarca, aunque ha pedido a Andrés que desaloje, tampoco está insistiendo mucho en el tema. Carlos no va a dejar en la calle a su hermano, pero tampoco está dispuesto a subvencionarle una vida que considera que ya no le corresponde.

Sin embargo, tal como ha trascendido, el duque de York tiene un as bajo la manga. Aunque se ha comentado que está arruinado y que no tiene capacidad para hacer frente al coste de las reformas, esto no es del todo así. Según apuntan algunos medios, la Reina Isabel se aseguró de que el duque de York pudiera mantener su hogar durante el tiempo en el que durase el contrato -75 años, que empezaron a contar tras la muerte de la Reina Madre-.

Una fuente cercana al hermano de Carlos de Inglaterra ha confirmado que el Príncipe tiene una suma considerable ahorrada que le permite hacer frente a las reformas y que procede del testamento de su madre. El Royal Lodge necesita una serie de cuidados y renovaciones que pueden superar el millón de euros y el príncipe Andrés ahora ya no percibe la asignación de casi 250.000 libras que le otorgaba la Corona.

No obstante, no es un secreto que Andrés tiene este dinero de la Reina Isabel, es más, el duque de York ha sido bastante claro con todos los que le han preguntado, porque no quiere general polémicas ni especulaciones.

A pesar de la petición del monarca y del deseo del príncipe de Gales de instalarse en el Royal Lodge, lo cierto es que Carlos no tiene potestad para sacar a Andrés de la propiedad, que forma parte del Crown Estate, un conjunto de propiedades independientes que dependen del Gobierno. Ante este escenario, parece que mientras que Andrés tenga recursos, permanecerá instalado en su adorada residencia y habrá que buscar otra alternativa para Guillermo y su familia.