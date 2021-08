Han pasado dos años desde que Jeffrey Epstein apareciera muerto en su celda en una prisión de alta seguridad de Nueva York cuando apenas quedaban unos meses para que se enfrentara al juicio por los cargos de abuso sexual de varias menores y tráfico. A pesar de su muerte, sus supuestas víctimas no han dejado de pedir justicia y han sido varios los nombres que han resultado salpicados dentro del entramado del magnate, entre ellos, el del príncipe Andrés de York, amigo del empresario.

Una de ellas, Virginia Giuffre, presunta víctima de Epstein apunta directamente al hijo predilecto de la reina Isabel. La joven acaba de presentar una demanda en un tribunal federal de Nueva York en la que le acusa de agresión sexual. Giuffre sostiene que el duque de York traficó y abusó de ella cuando era menor de edad, por lo que ha interpuesto la demanda bajo la Ley de Víctimas Infantiles. La norteamericana lleva varios años hablando de los supuestos abusos por parte del hijo de la monarca, mientras que el duque de York niega rotundamente haberla conocido.

En un comunicado, Giuffre responsabiliza al hermano de Carlos de Inglaterra de manera frontal: “Estoy responsabilizando al príncipe Andrés por lo que me hizo. Hace veinte años, la riqueza, el poder, la posición y las conexiones del príncipe Andrés le permitieron abusar de una niña asustada y vulnerable sin nadie que la protegiera. Ya es hora de que rinda cuentas”, sentencia. “Los poderosos y ricos no están exentos de ser considerados responsables de sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, sino recuperar la vida al hablar y exigir justicia”, recalca.

Giuffre reclama una indemnización por daños y perjuicios, pero no se han especificado más detalles, aunque sí deja claro que el Príncipe era perfectamente consciente de sus actos y de que le provocó angustia emocional de manera intencionada.

La joven forma parte del grupo de treinta mujeres que contó su historia ante juez cuando Epstein fue formalmente acusado de tráfico sexual de menores y abuso, un mes antes de que apareciera muerto en su celda. Sin embargo, es la única que ha acusado de manera directa al príncipe Andrés. En una entrevista incluso pidió a los británicos que abrieran los ojos y dejaran de hacer especulaciones sobre la posibilidad de que su historia no fuera real.

Una de las claves de la nueva demanda de Virginia Giuffre parte de la que fue una de las mayores personas de confianza de Epstein, Ghislaine Maxwell, recientemente detenida. Según apunta la joven, uno de los abusos ocurrió en la casa de Maxwell en Londres y era ella quien gestionaba la red de menores y se ocupaba de reclutar a las jóvenes, Maxwell se enfrenta próximamente a un juicio.

El estallido del caso Epstein puso en el punto de mira al hermano menor del príncipe Carlos. A pesar de que Andrés intentó explicar su posición en una entrevista en televisión que resultó un total fiasco para su reputación, el duque de York se vio forzado a abandonar sus cargos y apartarse de las tareas de representación de la Casa Real. A día de hoy continúa en un discreto segundo plano, de hecho, ni siquiera apareció en las fotografías oficiales de la boda de su hija mayor.

Aunque aseguró que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar todo lo que tuviera que ver con el caso si así se lo indicaban sus asesores legales, a día de hoy no hay constancia de que haya habido conversaciones entre los responsables de la investigación y el Príncipe. Quizás la demanda de Giuffre ponga en jaque de nuevo al Duque.