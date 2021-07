La impactante declaración de Sarah Ferguson sobre el príncipe Andrés

Sarah Ferguson vuelve a dar la campanada. La exmujer del príncipe Andrés acaba de conceder una entrevista al diario The Telegraph en la que ha hecho unas cuanto menos curiosas declaraciones. Acostumbrados a las peculiares revelaciones de la madre de Beatriz y Eugenia de York, la verdad es que esta vez la Duquesa ha logrado sorprender a propios y extraños con sus palabras. Y es que la que fuera nuera de la reina Isabel ha dejado claro que le encantaría volver a casarse con el príncipe Andrés, ya que está plenamente convencida de que están hechos el uno para el otro y de que son la pareja perfecta.

Sarah y Andrés estuvieron casados durante una década, pero su matrimonio hizo aguas casi al tiempo que el de Diana de Gales y el príncipe Carlos. De hecho, la madre de Harry y Guillermo y la duquesa de York siempre mantuvieron una excelente relación. “Ella está siempre en mi corazón. Ella era mi mejor amiga entonces y todavía lo es ahora. No hay mejor ejemplo de dar de corazón al mundo que ella. La amé desde el momento en que la conocí cuando tenía 14 años hasta el momento en que falleció», dice. No había nadie como ella y nunca lo habrá», ha asegurado. De hecho, no ha dudado en decir en alguna ocasión lo que ella considera que la Princesa hubiera opinado de la situación actual entre sus hijos: “creo que estaría orgullosa de las familias que han construido”.

A diferencia de lo que ocurrió con los príncipes de Gales, los York no se distanciaron, es más, a día de hoy, siguen conviviendo bajo el mismo techo. Sarah ha sido un gran apoyo para el príncipe Andrés en sus momentos más complicados.

Mientras que el duque de Edimburgo nunca le perdonó a Ferguson sus escándalos, con el paso del tiempo la reina Isabel ha ido superando el pasado y hasta la ha vuelto a invitar a algunas de las citas familiares. Y es que no es ningún secreto que para la monarca el príncipe Andrés es su ojito derecho y siempre ha sido algo más laxa con él.

En la entrevista Sarah ha recalcado la buena relación que mantiene con el Duque: «todo lo que puedo decir es que estamos contentos con la forma en que estamos ahora», ha asegurado cuando le preguntan si valora volver a casarse. Eso sí, ha dejado claro que no hay nadie más en su vida: «no hay nadie en mi vida. Siempre decimos que somos la pareja divorciada más satisfecha del mundo. Somos co-padres que nos apoyamos y creemos que la familia lo es todo. Estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos para criar a nuestros hijos y mantener una unidad familiar sólida. Nuestras palabras son comunicación, compromiso y compasión», ha dicho.

A sus 61 años, Sarah no tiene reparos en hablar de cómo se siente a todos los niveles, incluso de lo que considera sus defectos: «me siento cómoda conmigo misma: amo mi cabello rojo, amo mis tobillos delgados y amo mi cintura», ha declarado. «Ser el foco del escrutinio público y la crítica tiene un costo en la salud mental, inevitablemente. He sido muy abierta acerca de lo difícil que fue cuando los tabloides criticaron mi peso y mis elecciones y me llamaron la duquesa de cerdo», ha recalcado.

La Duquesa, que acaba de estrenarse hace unos meses como abuela con el nacimiento del primer hijo de su hija Eugenia y tiene un segundo nieto en camino, va a publicar en julio el libro ‘Her Heart for a Compass’. Se trata de una obra centrada en la vida de su tía tatarabuela, Lady Margaret, que mezcla la fantasía con toques biográficos.