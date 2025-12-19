Mette-Marit, tras confirmarse que se someterá a un trasplante: "No pensé que pasaría tan pronto"

La obligación por encima de todo. Una máxima muy interiorizada en los miembros de las familiares reales, incluso en situaciones críticas a nivel personal. Pocas horas después de que la casa real de Noruega anunciara un empeoramiento en el estado de salud de la princesa Mette-Marit a consecuencia de la fibrosis pulmonar crónica que padece, la esposa del príncipe Haakon ha decidido continuar con sus compromisos sin cambios.

Primeras palabras de Mette-Marit

Ha sido esta mañana cuando la casa real ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que se está estudiando la posibilidad de que la princesa se someta a un trasplante de pulmón: «Nos acercamos al momento en que se debe realizar el trasplante de pulmón y estamos centrados en los preparativos para que se pueda realizar llegado el momento. Aún no se ha decidido cuándo se incluirá a la princesa en la lista de espera», han dicho desde la casa real. Fuentes oficiales han recalcado que Mette-Marit tiene cada vez mayor necesidad de descanso y de que su actividad se reduzca, pero su deseo es continuar cumpliendo con su agenda lo máximo posible.

Poco después de conocer la noticia del próximo trasplante de pulmón de la princesa, se ha hecho pública una entrevista que Mette-Marit ha concedido a la televisión noruega y en la que ha hablado de la situación que está atravesando. Acompañada del príncipe Haakon, Mette-Marit ha explicado que se sometió a un tratamiento en el mes de octubre, pero que su estado ha empeorado en los últimos tiempos. «Para mí, llegar hasta aquí ha sido un proceso mental largo», ha comentado.

La princesa ha revelado que siempre fueron conscientes de que el avance de la enfermedad acabaría en este punto, aunque el proceso ha sido más rápido de lo que pensaban: «Siempre supimos que esta enfermedad iba a seguir su curso. Pero creo que la necesidad de un trasplante ha llegado antes de lo que imaginaba. Es un proceso para mí como paciente y para mi familia también».

La princesa Mette-Marit de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La nuera de los reyes ha confesado que nunca ha perdido la esperanza ante una posible mejora con la medicación, pero finalmente no ha sido posible. Aunque afronta este paso con tranquilidad, también está preocupada por la intervención.

Comprometida con su papel

Pese a la gravedad de la situación, la princesa ha reaparecido junto a los reyes, el heredero y su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, en un almuerzo navideño con el Gobierno previo a la celebración de la Navidad.

La alarmante opinión del médico

Uno de los médicos de la Unidad de Neumología del Rijshospitalet, responsable del tratamiento de la princesa ha dado una rueda de prensa en la que ha despejado algunas dudas sobre los próximos pasos a seguir.

Según ha explicado el facultativo, la lista de espera suele tener entre 20 y 40 pacientes y no se va a dar prioridad a la princesa sobre el resto. Ha explicado que todavía no se la ha incluido en esta lista, pero ha confirmado que se está siguiendo muy de cerca su caso para tomar las decisiones pertinentes. La operación es importante y da miedo, tal como ha dicho, pero confía en que todo salga bien. La tasa de éxito de este tipo de procedimientos en Noruega es muy elevada y los pacientes suelen poder llevar una vida normal después de la intervención, pero hay que tener en cuenta que no se realizan a no ser que sea algo absolutamente necesario -a veces hay complicaciones tanto durante la intervención como después-. El estado de la princesa es grave y ha empeorado en los últimos tiempos.