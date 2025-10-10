La preocupación que Harry comparte con Guillermo a pesar de la distancia

Aunque tengan su hogar en California, Nueva York se ha convertido en un destino habitual para los duques de Sussex. Tras el viaje exprés del príncipe Harry a Londres -con encuentro con su padre incluido- y la controvertida visita de Meghan Markle a París, la pareja se ha trasladado hasta la Gran Manzana para participar en una noche solidaria. Los duques de Sussex no han faltado a la gala del Proyecto Mentes Saludables. Una velada en la que han sido reconocidos como Humanitarios del año por el trabajo que lleva a cabo su fundación, Archewell.

A pesar de los rumores de crisis que han perseguido a la pareja en los últimos tiempos, Meghan Markle y el príncipe Harry derrocharon complicidad y miradas y gestos de cariño durante toda la velada. Mientras que el hijo menor del rey Carlos III apostó para la noche por un traje de chaqueta oscuro y camisa blanca, Meghan Markle eligió para la ocasión un sofisticado conjunto de Armani. Un guiño al diseñador recientemente fallecido compuesto por un pantalón de corte recto y chaqueta ceñida con botonadura simple. La duquesa completó el estilismo con una llamativa cadena de oro y llevó el cabello recogido en un moño despeinado.

El príncipe Harry con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

La preocupación de los Sussex

Al ser parte de los galardonados de la noche, el príncipe Harry y Meghan Markle intervinieron en la ceremonia y pronunciaron un breve discurso. Unas palabras en las que tuvieron muy presentes a sus dos hijos, Archie y Lilibet. La pareja hizo una reflexión sobre el impacto de la tecnología en las generaciones más jóvenes y planteo la pregunta de cuándo y cómo hay que permitir el acceso a algunos dispositivos a los más pequeños en un mundo en el que las amenazas digitales es una constante: «Nuestros hijos Archie y Lili solo tienen seis y cuatro años. Por suerte, aún son demasiado pequeños para las redes sociales, pero sabemos que ese día se acerca y, como tantos padres, pensamos constantemente en cómo aprovechar los beneficios de la tecnología y, al mismo tiempo, protegernos de sus peligros», dijeron los duques de Sussex.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)



Un punto en común

Unas palabras que, por cierto, recuerdan a lo que hace poco dijo el propio príncipe de Gales sobre el uso de la tecnología que permite a sus hijos pequeños. El heredero concedió una entrevista al actor canadiense Eugene Levy en el Castillo de Windsor en la que explicó, entre otras cosas, que ni él ni Kate Middleton permiten que sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis tengan todavía teléfono móvil. De esta manera fomentan que practiquen deporte o disfruten de otras actividades al aire libre o en familia. Algo que para los príncipes de Gales es fundamental. De hecho, dadas las circunstancias de los últimos tiempos -por la enfermedad de Kate Middleton y su tratamiento-, la pareja ha puesto en el centro a sus hijos, incluso a veces por encima de la agenda oficial.