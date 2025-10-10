La estricta norma que Guillermo y Kate Middleton aplican a sus hijos sobre el uso de móviles

Para el príncipe Guillermo y su esposa, pasar tiempo con sus hijos y dar prioridad a su familia es algo fundamental. Lo han comentado en muchas ocasiones y lo pusieron de manifiesto en el momento en el que Kate Middleton enfermó. El hijo mayor del rey Carlos III hizo un parón en su agenda para dedicarse a su familia. Hace unos días, en la entrevista que le concedió al actor canadiense Eugene Levy, el heredero insistió en esta idea y en la importancia que para él y para su mujer tiene proteger a su familia.

Precisamente en esa entrevista, el príncipe de Gales habló sobre algunas de las costumbres y normas que mantiene su familia. Guillermo no quiere repetir los errores de sus padres y para él su mujer y sus hijos son lo más importante. Le aterra que puedan vivir una situación similar a la que pasaron tanto él como su hermano con quien, por cierto, no tiene relación.

Uno de los temas de los que habló fue del uso entre los niños y los jóvenes de las pantallas. En la actualidad, casi el 100% de los niños de más de 12 años tiene teléfono móvil, con los riesgos que esto puede ocasionar. Eugene Levy aprovechó para preguntarle por un reciente estudio de Ofcom que destacaba el uso masivo de teléfonos móviles en las nuevas generaciones. Un informe demoledor que plantea el problema del acoso en las redes y los riesgos para los más jóvenes.

El príncipe ha revelado que ninguno de sus hijos tiene teléfono: «Somos muy estrictos con eso», ha dicho el hijo mayor del rey Carlos III. Guillermo ha comentado que durante las cenas en casa no se sacan los móviles, sino que se aprovecha para hablar. «Nos sentamos y charlamos, es algo muy importante», ha sentenciado el heredero, que considera que es fundamental fomentara el diálogo y el contacto cara a cara, sobre todo, en el entorno familiar.

La confesión del príncipe de Gales llamó mucho la atención de Eugene Levy, que quiso saber más sobre cómo pasan el tiempo los hijos de la pareja. De manera muy natural, el heredero explicó que tanto Jorge como Carlota y Luis disfrutan haciendo otras actividades lejos de las pantallas. Por ejemplo, el más pequeño toca la batería -y eso genera algún que otro dolor de cabeza a sus padres-, a Carlota le gusta el ballet y a todos les encanta hacer deporte.

Además, la familia intenta pasar todo el tiempo posible en el exterior, porque para Kate Middleton es muy importante el contacto con la naturaleza. Ella mima ha dicho en más de una ocasión que considera que el medio ambiente tiene un gran poder sanador y que ha sido un factor determinante en su proceso de tratamiento para el cáncer. Por eso, tanto en su casa de Windsor -de la que ahora se van a mudar-, como en la que tienen en Norfolk, los príncipes y sus hijos están casi más tiempo en el exterior que dentro.