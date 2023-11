Sale a la luz la pelea secreta entre Catalina Middleton y el príncipe Enrique

Después de acaparar todas las miradas en los actos por el Día del Recuerdo en Londres, ahora la princesa de gales vuelve a ocupar titulares, esta vez, por una cuestión relacionada con el príncipe Enrique. Hace unos días, la esposa del príncipe Guillermo hizo su primera visita a la Guardia de Dragones de la Reina en su papel de Comandante en Jefe. Una visita en la que Catalina Middleton no solo demostró sus destrezas vestida con uniforme militar sino que, además, entregó una serie de premios al personal de la base Robertson Barracks en Norfolk.

Los príncipes de Gales y los duques de Sussex. / Gtres

La visita de la princesa de Gales ha coincidido con una nueva revelación relativa a su relación con el príncipe Enrique. Según los últimos datos, Catalina, que siempre había mantenido un vínculo muy especial con el duque de Sussex, es una de las personas que más molesta está con el hijo menor del rey Carlos III por su actitud. A pesar de que en el funeral de la Reina Isabel fue ella la que mantuvo una actitud conciliadora entre ambos hermanos, la princesa ya estaba entonces muy disgustada con el duque de Sussex.

Según ha apuntado el portal Now to Love, la esposa del príncipe Guillermo tuvo un fuerte enfrentamiento con su cuñado antes de la despedida a la monarca. Una fuente cercana a la Familia Real así lo ha confirmado y ha asegurado que Catalina intentó acercar posturas con Enrique, tras las explosivas declaraciones tanto del duque de Sussex como de su esposa, pero que el resultado no fue el esperado.

La princesa de Gales con los duques de Sussex. / Gtres

Tal como apunta la publicación, la princesa de Gales mantuvo una conversación con el príncipe Enrique y le dijo que había traicionado a la Familia Real. La esposa del príncipe Guillermo quería que el duque de Sussex fuera consciente de todo el daño que sus declaraciones y las de Meghan Markle habían hecho a los Windsor, así como de la brecha que se había abierto entre los dos hermanos. Aunque Guillermo no participó en este encuentro, el príncipe de Gales estaba al tanto de que su esposa iba a hablar con su hermano.

Los príncipes de Gales y los duques de Sussex juntos. / Gtres

Una inesperada decepción

Para la princesa de Gales, la salida del príncipe Enrique de la estructura de ‘La Firma’ y las posteriores declaraciones tanto de Meghan Markle como del propio Enrique supusieron un fuerte varapalo, ya que nunca se podría haber esperado que alguien con quien tenía una relación tan estrecha pudiera comportarse así. La esposa del príncipe Guillermo quiso apelar a la parte más emocional de su cuñado, pero la reacción por parte de Enrique no fue la esperada. De hecho, a día de hoy la distancia entre los duques de Sussex y el resto de miembros de la Familia Real sigue siendo muy grande, hasta el punto de que no se les espera en el 75 cumpleaños del rey Carlos.