La original felicitación 2.0 de la Reina Isabel II a Carlos de Inglaterra

Carlos de Inglaterra nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham bajo el seno de una familia que estaba marcada por el protocolo. Su infancia fue algo diferente a la de un niño que no pertenece a la realeza, pues la responsabilidad y el deber siempre formó parte de su día a día, de su rutina. Sin ir más lejos, cuando quería hablar con su madre, algo que puede parecer cotidiano, para él no lo era, pues tenía que pedir cita para tener un encuentro con ella, y además no le podía llamar «mamá». Hoy aquel niño inocente que se convirtió en el príncipe de Gales y que nunca llegará a reinar cumple 72 años. La reina Isabel II ha querido tener un detalle con su hijo en este atípico cumpleaños marcado por la Covid-19 y ha publicado dos instantáneas en su cuenta oficial de Instagram.



«Deseo al príncipe de Gales un muy feliz cumpleaños hoy», ha escrito la monarca. En la primera fotografía se puede ver al padre del príncipe Guillermo y Harry con tan solo tenía unos meses en los brazos de una jovencísima Reina y en la siguiente una instantánea prima una más actual donde aparecen ambos riéndose y mostrando mucha complicidad durante un acto público.

Por su parte, el príncipe de Gales ha querido agradecer todas las muestra de cariño en este día tan especial para él. Lo ha hecho también siguiendo los pasos de su madre, publicando una imagen en la que aparece él mismo vistiendo la típica kilt en un entorno campestre. «Gracias por los buenos deseos», ha escrito. En estos momentos, el hijo de la reina Isabel II se encuentra disfrutando de su cumpleaños junto a la duquesa de Cornualles en Berlín, donde ha acudido según los planes establecidos en la agenda profesional.

Hace unos días la Familia Real británica se dejaba ver en el tradicional Día del Armisticio, pero se notó la gran ausencia de los duques de Sussex, ya que el feliz matrimonio que anunció su salida de la monarquía a principios de año recibió una negativa para asistir a la ceremonia. De esta manera, se prueba una vez más que la tensión entre el príncipe Harry y Meghan Markle -que viven en su enorme mansión de Los Ángeles- y el resto de miembros de la familia es más que palpable.