Sorpresa en la tradicional misa de Santa Devota en Mónaco. El mismo día en el que la Casa Principesca ha emitido un nuevo comunicado sobre la evolución del estado de la princesa Charlene -que participaba por última vez en un acto oficial precisamente hace un año-, la expareja del príncipe Alberto, Nicole Coste, ha reaparecido en la catedral del Principado.

Vestida completamente de blanco y con mascarilla, no se la ha podido ver en ningún momento en compañía del príncipe Alberto, que en esta ocasión ha estado junto a su hermana, la princesa de Hannover. Ha llamado especialmente la atención la ausencia de Estefanía de Mónaco, que tampoco estuvo ayer por la tarde en la quema de la barca.

La presencia de Nicole en la celebración es cuanto menos sorprendente. No ha trascendido si se trata de una decisión propia o de si ha sido invitada por el soberano. Y es que hay que tener en cuenta que las relaciones entre la exazafata y el Príncipe no atraviesan un buen momento desde que el pasado mes de septiembre decidiera conceder una entrevista a la revista Paris Match con motivo de la mayoría de edad de su hijo Alexandre. Un reportaje del que, en principio, el príncipe Alberto estaba al tanto, pero en el que Coste dio una serie de declaraciones que no desconcertaron al soberano. Entre las cosas que dijo la madre de Alexandre, algunas estaban directamente relacionadas con la princesa Charlene, a la que acusó de dar un trato inferior a su hijo, aunque insistió en que para ella era importante que ambas mantuvieran una relación cordial por los lazos de ambas con el Príncipe. De la misma manera, se deshizo en halagos con Alberto y con cómo se había ocupado tanto de Alexandre como de ella.

Unas declaraciones que motivaron el descontento por parte del Príncipe, que no dudó en responder en una breve entrevista en Point de Vue, donde aseguró que le habían parecido del todo inapropiadas: “me informó de que iba a aparecer algo, pero pensé que sería una foto por el cumpleaños. Me enfurecí al enterarme de esto. Son declaraciones infundadas, con elementos que nada tienen que ver con la realidad”, dijo el soberano.

Desde la respuesta del príncipe Alberto, no se había tenido noticia del estado de la relación del soberano con su expareja, con quien siempre ha mantenido una estrecha comunicación. De hecho, cuando tuvo constancia del embarazo de la togolesa, no dudó en proporcionar a los dos de todo aquello que necesitaran, una casa en París y otra en Mónaco, así como fondos para hacer frente a sus gastos.

A tenor de estos acontecimientos y sin fecha por ahora de vuelta para la princesa Charlene, resulta cuanto menos llamativa la presencia de Nicole en la catedral de Mónaco. ¿Habrá limado asperezas con el soberano o será una estrategia para intentar un acercamiento?.

Más allá de la togolesa, la princesa Carolina ha sido el gran apoyo de Alberto en esta jornada. Impecablemente vestida en tweed de Chanel, la todavía esposa de Ernesto de Hannover ha dado una lección de elegancia y sofisticación, aunque se ha mostrado aún más feliz cuando ha compartido balcón con su hermano y sus sobrinos, los príncipes Jacques y Gabriella. Tal como se ha podido ver en actos recientes, Carolina está muy unida a los pequeños y derrocha ternura con ellos, de la misma manera que hace con sus propios nietos. Sin duda, un gran apoyo para todos en ausencia de una figura tan importante como la de Charlene.