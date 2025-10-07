El motivo por el que Leonor y Sofía volverán a estar juntas en el Día de la Hispanidad

Vuelve la normalidad a una de las citas ineludibles de la agenda de la Familia Real. El próximo domingo tanto los Reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía participarán en los actos con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. Un compromiso de gran relevancia en el calendario de nuestro país y, por tanto, en el de la Casa de S.M. el Rey.

Sin embargo, en los últimos años esta cita ha estado marcada por algunas ausencias derivadas de la formación de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Una situación inusual que ahora recupera la normalidad ya que desde Zarzuela han confirmado que al desfile y a la posterior recepción en el Palacio Real asistirán tanto los Reyes como sus hijas. Para la infanta Sofía, por cierto, va a ser su debut en esta recepción, ya que hasta ahora no había participado.

La princesa Leonor con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

La hija menor de don Felipe y doña Letizia alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de abril y, a pesar de que sí que ha estado en algunas recepciones en el Palacio Real -como por ejemplo por el 18 cumpleaños de Leonor o por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI-, no ha estado nunca en la recepción del 12 de octubre. Tampoco en la de la Pascua Militar, donde ni siquiera ha participado aún en el acto castrense.

Ausencias justificadas

A lo largo de los últimos años y desde 2020, la celebración del 12 de octubre ha estado marcada por la ausencia de la princesa Leonor o de la infanta Sofía, de manera consecutiva. La heredera se ausentó durante los dos años que estuvo estudiando el Bachillerato Internacional en Gales -2021 y 2022- ya que el acto coincidía con período lectivo.

La princesa Leonor en el Día de la Hispanidad de 2024. (Foto: Gtres)

En 2023 fue la infanta Sofía la que faltó, por el mismo motivo. La hija menor de los Reyes no estuvo en el Día de la Hispanidad ni en 2023 ni en 2024, fechas en las que Leonor ya vistió uniforme militar y participó en la recepción en el Palacio Real.

A pesar de que ni Leonor ni Sofía estuvieron el 12 de octubre durante su etapa en Gales, las dos regresaron a España poco después para estar en la semana de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, que no siempre coincidió del todo con las vacaciones escolares.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad de 2020. (Foto: Gtres)

Este año la infanta Sofía se encuentra ya en su primer año de universidad en Lisboa, pero dado que el acto cae en domingo y por la cercanía entre Portugal y España, es lógico que no falte a este acto tan importante.

Un esperado reencuentro

Para las dos hijas de los Reyes va a suponer una oportunidad única de reencontrarse después de varias semanas separadas. Leonor lleva desde principios de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, centrada en el último de los cursos de su formación militar. Por su parte, Sofía está estudiando en el Forward College de Lisboa un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.