El momento viral de Kate Middleton haciéndose un moño tras la polémica surgida con su melena

Kate Middleton ha retomado su agenda real después de unas largas vacaciones de verano y, su vuelta, lejos de ser normal y tranquila, le ha situado en el punto de mira. Fue hace tan solo unos días cuando la princesa de Gales realizó una visita a los nuevos jardines del Museo de Historia Natural en Londres. En el acto, lució una notable sonrisa en su rostro, así como también posó por primera vez con un cambio de look que no pasó desapercibido. Y es que mostró una melena mucho más rubia y con un mayor volumen que hace unas semanas. Una imagen que levantó todo tipo de especulaciones al respecto, llegando incluso a sospecharse si había optado por utilizar pelo postizo o peluca. Una polémica que generó reacciones en conocidas celebridades como Sara Carbonero, quien no pudo evitar estallar contra los haters de la royal. «¿En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, dedicarse a hacer juicios de valor dañinos y frívolo?», escribió.

En medio del revuelo mediático, Kate Middleton ha preferido hacer oídos sordos a los comentarios dañinos sobre su imagen, la cual tampoco ha querido ocultar. De hecho, durante su reciente visita a la fábrica Sudbury Silk Mills en Suffolk, ha protagonizado un momento que no ha tardado en dar la vuelta a la red.

The Princess of Wales tries her hand at silk screen printing – she popped on an apron, tied her hair ip (without a band – how?! ) and then got stuck in! It shows just how much work goes into the handmade fabrics here at Marina Mill in Kent. pic.twitter.com/oJFAqjRWYF — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 11, 2025

La esposa del príncipe Guillermo optó por ponerse cómoda mientras conocía y participaba en la línea de trabajo de la fábrica. Tanto es así, que decidió recogerse el pelo en un moño bajo, a la altura de la nuca, con una técnica que duró tan solo unos segundos. Tal y como se puede ver en el vídeo publicado por la periodista Rebecca English en X, la princesa de Gales se recogió el pelo sin goma, ni horquillas ni pinzas. Lo único que hizo fue girar el cabello e irlo cerrando en forma de moño y, una vez que tenía la forma, presionó las propias puntas hacia dentro, obteniendo un resultado de fijación que ha dejado sorprendidos a propios y extraños.

Kate Middleton en su reaparición tras las vacaciones de verano. (Foto: Gtres)

Estas imágenes, además de demostrar la maestría de Kate Middleton con la peluquería, también han zanjado todos los rumores que señalaban que podría estar utilizando una peluca, ya que se puede observar cómo el movimiento de su melena es completamente natural, así como también el moño queda fijado sin protagonizar ningún movimiento extraño.