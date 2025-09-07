Kate Middleton se despide del rubio y reaparece con un look cargado de significado

Kate Middleton es una de las figuras reales más admiradas de las monarquías mundiales. Su personalidad, carisma y saber estar han sido tres de las características que, durante todo este tiempo, más han admirado sus seguidores. La naturalidad con la que actúa incluso ha llegado a evocar a la siempre recordada Diana de Gales, madre de su marido, Guillermo de Inglaterra.

Durante esta primera semana del mes de septiembre, ambos miembros del matrimonio heredero han retomado sus agendas. Este mismo sábado, día 6, Kate y Guillermo se han trasladado hasta el estadio Brighton & Hove Albion para apoyar al equipo femenino de rugby que se enfrentaba a Australia por la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025. Un evento que confirma su compromiso con el deporte y que se sucedía pocos días después de conocer el fallecimiento de la duquesa de Kent, un motivo que da sentido al simbólico estilismo elegido por Middleton.

Kate Middleton en un partido de rugby. (Foto: Gtres)

Para esta cita deportiva, la princesa de Gales se ha decantado por un luto relajado y nada encorsetado. Se ha enfundado en un impecable traje negro —color reservado, en la realeza, para los momentos de duelo— compuesto por una americana y pantalón que ha combinado con un top blanco, aportando un toque de luz a su apuesta. Pero, como no podía ser de otra manera, todos los ojos estaban puestos en su pelo, que había sido objeto de críticas en jornadas anteriores. Lejos de huir de su larguísima melena, también cuestionada por su extensión, la princesa optó por lucirla con un semirrecogido que la apartaba de su rostro. Unas perfectas ondas remataron su cabellera. Lo que sí es cierto es que apenas quedaron unas tímidas mechas doradas en un pelo que se tornó más castaño en poco tiempo después de la polémica suscitada el pasado jueves día 4. Una tonalidad a la que nos tiene mucho más acostumbrados.

Kate Middleton en un partido de rugby. (Foto: Gtres)

Otro de los detalles que más ha llamado la atención, y del que se desconoce la causa, es que el matrimonio se sentó por separado en el partido de la disciplina mencionada.

El sorprendente look de Kate Middleton

Hace escasos días, la progenitora de Charlotte, Louis y George ha vuelto a la rutina y a cumplir con sus compromisos oficiales tras pasar una temporada estival centrada en el descanso en Balmoral, la residencia vacacional de la familia. El primer acto del nuevo curso frente a las cámaras fue la reapertura de los jardines del Museo Natural de Historia de Londres. Pese a que se estrenaban unas nuevas e imponentes zonas verdes en uno de los principales espacios culturales de la capital, el llamativo cambio de look de la princesa acaparó todas las miradas.

Kate Middleton en su reaparición tras las vacaciones de verano. (Foto: Gtres)

Para sorpresa de los presentes, la mujer del heredero al trono británico lució una frondosa melena de color rubio. Los hay que apuntaron a que podría tratarse de una estrategia anticanas; otros barajaron la posibilidad de que el sol haya hecho estragos en su apariencia a lo largo del verano. Sin duda, toda una incógnita que tan solo conoce el núcleo duro de la princesa de Gales y, más concretamente, su equipo de imagen, y que llega poco después de haberse sometido a la quimioterapia. Un tratamiento que la ayudó a enfrentar el cáncer que anunció en primera persona el pasado 22 de marzo de 2024 a través de un video difundido por el Palacio de Kensington.