La princesa de Gales, Kate Middleton, ha vuelto a convertirse en la protagonista absoluta de la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III. Como cada mes de junio, la capital británica se vistió de fiesta para el desfile del Trooping the Colour. Una jornada muy especial para los Windsor, sobre todo, después de un año muy complicado por la enfermedad del propio rey y la de su nuera.

Para esta jornada, Kate Middleton volvió a apostar por una de sus firmas de confianza, la diseñadora Catherine Walker. Por cierto, una de las marcas a las que la que hubiera sido su suegra, Diana de Gales, recurrida de manera recurrente.

Kate Middleton con su hija Charlotte. (Foto: Gtres)

En esta ocasión la esposa del príncipe Guillermo eligió un vestido abrigo de color aguamarina con detalles en blanco, que combinó con un tocado a tono, tipo pamela, de Juliette Botterill. Un estilismo que irremediablemente ha hecho pensar en uno de los looks de Lady Di en esta misma jornada, hace ya más de 30 años. La anterior princesa de Gales sigue siendo referente para Kate Middleton, así como icono de estilo a nivel mundial. Sus estilismos se reinterpretan de manera habitual y se convierten en modelo para las nuevas generaciones. Hay pocas tendencias actuales que no haya llevado la madre de Guillermo y Harry antes, lo que demuestra el carácter cíclico de la moda.

Diana de Gales, fuente de inspiración para Middleton

Sin embargo, no ha sido la primera vez que Kate Middleton busca inspiración en su predecesora. A lo largo de los años que lleva como miembro de la familia real, la esposa del heredero ha vestido muchas veces con prendas que recuerdan a los estilismos de Diana. Algo que, por cierto, también ha hecho Meghan Markle, aunque en menor medida.

Kate Middleton con su hija Charlotte. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, imposible olvidar el vestido de color azul con lunares que Kate Middleton escogió para presentarse a los medios tras dar a luz a su primer hijo, el príncipe Jorge. Un diseño que trajo al presente el que eligió la primera mujer del rey Carlos III cuando salió del hospital con Guillermo en brazos.

Aunque la princesa de Gales tiene un estilo propio y definido y de que ella misma ha dicho que no quiere que la sombra de Diana esté siempre presente, la realidad es que de manera recurrente rinde homenaje a su suegra a través de la ropa. No tanto en los actos cotidianos, en los que cada vez más recurre a conjuntos de estilo working que pueden resultar menos formales y más adecuados para el trabajo. No obstante, cuando hablamos de citas especiales sí que está presente la memoria de Diana.

Kate Middleton en un acto oficial con un vestido de lunares. (Foto: Gtres)

Suele ser en ceremonias como el Trooping the Colour o algún compromiso de mayor envergadura, en los que la esposa del heredero demuestra que el legado de su suegra está muy presente, no solamente a través de las joyas que ella luce y que irremediablemente están ligadas a Diana. No te pierdas nuestra galería con algunos de los estilismos que Kate Middleton le ha copiado a Lady Di.