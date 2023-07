Catalina Middleton, foco de una inesperada crítica por su perfil discreto

Inesperada polémica en torno a la princesa de Gales. A pesar de que Catalina Middleton es una de las figuras más queridas de la Familia Real, ni siquiera ella se libra de las críticas. Eso sí, esta vez, los comentarios sobre la esposa del príncipe Guillermo tienen más que ver con su prudencia que con algún exceso.

Catalina Middleton en un acto oficial. / Gtres

Tal como ha comentado la experta en temas de moda Suzy Menkes en su podcast Creative Conversations, la princesa de Gales no recurre al joyero real tanto como cabría esperar, dada su posición. La periodista, que antaño fue editora de la revista Vogue y galardonada con la OBE por la Reina Isabel por su aportación al periodismo de moda, ha comparado la actitud de Catalina Middleton con la de la reina Camila, que es una gran amante de las joyas y que no duda en utilizar todas las que puede.

La princesa de Gales, Catalina Middleton, con un tocado. / Gtres

Aunque la princesa de Gales es una de las mujeres más admiradas del mundo y no escatima en gastos a la hora de vestir -siempre está en las listas de las royals que más invierten en moda-, lo cierto es que en cuanto a joyas, Catalina se parece mucho a doña Letizia. No solo no suele recurrir a grandes piezas, sino que incluso apuesta por firmas low cost como Zara. Una actitud que para Menkes no es apropiada, es más, resulta decepcionante. “Da la impresión de que solo se las pone cuando es absolutamente necesario”, ha dicho la periodista, que considera que a Middleton no le gustan las joyas y que prefiere evitarlas. De hecho, mientras que Camila ya ha estrenado algunas joyas importantes del joyero de la Reina Isabel, a Catalina todavía no la hemos visto con piezas nuevas desde la muerte de la monarca.

No obstante, Menkes considera que es probable que, con el paso de los años, Catalina cambie de actitud y a medida que pase el tiempo empiece a recurrir a piezas más importantes. Algo que sería lo más lógico, sobre todo, porque la Corona Británica guarda algunos de los tesoros más impresionantes del mundo.

La princesa de Gales, impecable vestida de blanco. / Gtres

Lo cierto es que, desde que se conviertiera en miembro de la Familia Real, Catalina Middleton ha destacado siempre por su discreción. No cabe duda de que la esposa del príncipe Guillermo llama la atención, pero ella intenta no ser el foco de interés cuando está con otros royals de mayor rango.

La nueva princesa de Gales se caracteriza por el equilibrio en sus decisiones de estilo, que afecta tanto a las joyas, como a los looks en sí. Tan pronto la vemos con un impresionante vestido de Alexander MacQueen y una tiara de diamantes, como con un diseño de Zara y pendientes de bisutería. Es precisamente gracias a este tipo de detalles que la nuera de Carlos de Inglaterra ofrece esa imagen intermedia entre la realeza y el resto del mundo. Una Familia Real ‘asequible’ y cercana que solo es posible gracias a los medidos gestos de la princesa de Gales.