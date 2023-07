Aunque ahora estamos en plena temporada estival y apenas hay actos en la agenda de los miembros de las diferentes familias reales europeas, lo cierto es que sí se van conociendo algunos detalles de cara a la próxima temporada. Por ejemplo, acaba de confirmarse uno de los viajes más importantes para el príncipe Guillermo.

El príncipe Guillermo en los Premios Earthsot de 2022. / Gtres

El hijo mayor del rey Carlos de Inglaterra estará en Nueva York en septiembre, con motivo de la Cumbre de Innovación del Premio Earthshot. En este encuentro se van a reunir los ganadores del Premio Earthshot e innovadores en el campo del clima de todo el mundo. Fundado por el propio Príncipe en 2020 en colaboración con The Royal Foundation, el Premio Earthshot tiene como objetivo reconocer a quienes encuentran, desarrollan o escalan soluciones innovadoras para combatir el cambio climático.

Tal como ha trascendido, el evento tendrá lugar el 19 de septiembre de 2023, en el marco de la Semana del Clima de Nueva York. Está previsto que se aproveche este encuentro para promover la innovación y la búsqueda de soluciones para la crisis climática. Fuentes cercanas al Príncipe han confirmado al digital US Weekly que el príncipe Guillermo no solo asistirá a la cumbre, sino que también participará en otras actividades a lo largo de los dos días que está previsto que permanezca en Nueva York. Lo que no se sabe todavía es si su esposa le acompañará en este viaje, aunque es probable que sí lo haga.

El Príncipe Guillermo y Catalina Middleton en Birmingham / Gtres

Es la primera vez que el hijo mayor del rey Carlos visita la Gran Manzana en varios años y la primera ocasión, por tanto, que lo hace como príncipe de Gales -título que le transmitió el monarca tras la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre-. La agenda del heredero va a estar cargada de compromisos, pero, según parece, Guillermo se encuentra absolutamente encantado con el viaje, su primero a Nueva York desde 2014.

Al igual que su padre y que su abuelo, el príncipe Felipe, Guillermo está muy comprometido con el cuidado del medio ambiente, algo que ha dejado claro a lo largo de los años a través de distintas iniciativas. Es más, el Premio Earthshot, creado por él mismo, es un reconocimiento a aquellos que trabajan por la preservación del entorno.

Un encuentro improbable

A pesar de que el viaje de Guillermo a Nueva York podría suponer una ocasión perfecta para encontrarse con su hermano, el duque de Sussex, parece poco probable que el heredero aproveche esta ocasión para promover una reunión con el príncipe Enrique. En estos momentos no se sabe muy bien en qué punto están las relaciones entre los Sussex y Windsor, pero sí se sabe que las tensiones de los últimos tiempos no se han solucionado. No obstante, hay algunas fuentes que apuntan a una crisis entre Enrique y Meghan, que podría motivar un acercamiento del duque de Sussex a su antigua vida.

Los Príncipes Guillermo y Enrique en Windsor. / Gtres

Sin embargo, fuentes cercanas al príncipe de Gales sostienen que el heredero no está pensando en ver a su hermano en este viaje, ni siquiera tiene en mente una posible reconciliación, sino que está totalmente centrado en sus compromisos oficiales y en su familia más directa -en la que, por el momento, no tiene cabida su hermano-.