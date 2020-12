El pasado mes de noviembre Meghan Markle sorprendía al mundo con unas desgarradoras declaraciones en forma de columna en el “New York Times” en las que confesaba que a principios de verano había perdido a su segundo hijo. Una noticia que generó un gran revuelo ya que nadie, más allá del círculo más íntimo de los duques de Sussex, era consciente de que la exactriz estuviera embarazada.

Desde entonces, sin noticias de Meghan, al menos de forma pública y notoria. Solo Harry se ha dejado ver en alguna videoconferencia y además ha presentado una insólita demanda contra un grupo de comunicación por difamación. La pareja va a disfrutar de sus primeras navidades en su nueva residencia de Santa Bárbara y lo hará en compañía de la madre de Meghan Markle y de su hijo, Archie Harrison, muy lejos de Windsor, donde las fiestas se presentan más complicadas que nunca.

Aunque hace unos días salió a la luz que el matrimonio había disfrutado de una jornada de compras en la que había adquirido un árbol de navidad para su hogar, no ha sido hasta ahora cuando por fin se ha visto a Meghan en público.

La exactriz ha escogido la cadena CNN para su reaparición. Ha sido en el especial anual “Heroes CNN”, con un mensaje de casi dos minutos de duración en el que ha querido resaltar la labor de las personas que han apoyado a los más necesitados durante la pandemia. Un mensaje en el que la Duquesa ha querido resaltar la importancia de la comunidad, la alimentación y el esfuerzo que los ‘héroes anónimos’ han hecho en estos complicados momentos para sacar lo mejor de sí mismos y ayudar unos a otros. Un discurso que ha finalizado con una frasee que muchos han visto como una clara referencia a la pérdida de su segundo hijo: “incluso en los momentos más oscuros, cuando nos unimos, tenemos el poder de recordarle a alguien que hay esperanza y que estaremos bien», ha asegurado la Duquesa.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx

— CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020