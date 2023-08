Los duques de Sussex llevan varias semanas en el punto de mira por unos supuestos rumores de crisis entre ambos, ahora que acaban de celebrar su quinto aniversario de boda. A pesar de que hace unos días se dejaron ver juntos por el cumpleaños de Meghan Markle -detalle con el que se paliaron, en parte, las especulaciones-, el viaje a Asia del príncipe Enrique junto a su escudero, Nacho Figueras, ha despertado nuevas sospechas sobre la situación.

El duque de Sussex se ha dejado ver en Japón y a su llegada a Singapur atento y sonriente, incluso ha llegado a decir que no le importaría vivir en el país asiático. Mientras tanto, Meghan Markle ha disfrutado de un concierto de Taylor Swift en California en compañía de un grupo de amigas.

El príncipe Enrique en Japón con Nacho Figueras. / Gtres

Aunque ha resultado llamativo que Meghan Markle no haya acompañado a Enrique a Asia y que, además, haya preferido irse a un concierto, en realidad, esto no tendría que ser indicativo de una crisis en la pareja. Al fin y al cabo, no es lo mismo salir una noche para disfrutar de un rato con amigos y dejar a sus hijos con su abuela materna, que ausentarse varios días o incluso tener que organizar la logística de un viaje con dos niños pequeños. Es más, se sabe que Enrique ha tenido muy presente a su esposa, ya que Nacho Figueras ha compartido un post en el que ambos han estado comprando cosas en Japón para sus respectivas esposas.

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que, a mediados del mes de septiembre el duque de Sussex se va a reencontrar con una de las personas con las que mejor relación tiene. Se trata de Rita Ora, que actuará en la ceremonia de clausura de los Juegos Invictus 2023, un evento organizado y fundado por el príncipe Enrique y con el que siempre ha estado muy volcado. Los Juegos Invictus se van a celebrar este año en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, y se espera que el príncipe Enrique acuda al evento, probablemente junto a su esposa, aunque de momento no hay nada confirmado.

🎤🌟 Exciting News Alert! 🌟🎤 Get ready to be mesmerized as the incredible @RitaOra takes the stage at the #InvictusGames 2023 Düsseldorf Closing Ceremony! 🎉 Mark your calendars and join us in counting down the days to this unforgettable performance!

16 September 2023 💛🖤 pic.twitter.com/Zmctrxgj8d

— Invictus Games Düsseldorf 2023 (@InvictusGamesDE) August 10, 2023