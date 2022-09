Letizia y los sapos que nunca se convirtieron en Príncipes

Un día como hoy hace 50 años nacía Letizia Ortiz Rocasolano, en Oviedo, Asturias. De esta manera, la que sería la futura Reina de España, se convertía en la primogénita de Paloma Rocasolano, enfermera y Jesús Ortiz, periodista. En el terreno profesional, Letizia cogió el testigo a su padre y se dedicó al mundo de la comunicación hasta 2002. De hecho, se convirtió en uno de los rostros más visibles de los Informativos en TVE. Después, su futuro iba a dar un giro de 180 grados al conocer a Felipe VI, con quien contrajo matrimonio el 22 de mayo de 2004.

Sin embargo, la unión con el hijo de don Juan Carlos y doña Sofía no fue el único de la actual Reina consorte. Cuando la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía tenía 17 años mantuvo un romance con Alonso Guerrero Pérez, profesor de Lengua y Literatura. Se conocieron en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid donde ella estudiaba y él impartía clases. Mantuvieron una relación de diez años y contrajeron matrimonio en el Ayuntamiento de Almendralejo, Badajoz, en 1998 y se divorciaron un año después.

Pese a que Alonso siempre se ha mantenido en un segundo plano, saltó a primera plana mediática con su libro El amor de Penny Robinson, donde cuenta con todo lujo de detalles cómo fue la relación que tuvo con Letizia, uno de sus grandes amores. “Lo que al parecer me colocaba en la picota era mi relación, en el pasado, con alguien que había empezado a interesar a todo el mundo. Tu vida se llena de personas que se presentan con la excusa de conocerte, pero en realidad vienen a arrancarte pedazos. Gente sin escrúpulos”, explica en su libro.

Otra de las relaciones que tuvo doña Letizia y que no estuvo exenta de polémica fue con el también periodista David Tejera, con quien estuvo cerca de tres años. Jaime Peñafiel indicaba en su ejemplar Los ochenta de Sofía que “Lo grave de esta historia es que, cuando conoció a Felipe, el 17 de octubre de 2002, durante una cena en la casa de Pedro Erquicia, Letizia no solo tenía novio, el periodista David Tejera, sino que estaba embarazada de este”. Eso no fue todo, David Rocasolano, uno de los primos de la actual Reina, dijo en su libro Adiós Princesa que la consorte tomó la decisión de poner fin a ese embarazo de manera voluntaria un año antes de comprometerse con el Rey.

Pese a esos romances fallidos, doña Letizia seguía confiando en el amor y mantuvo una relación sentimental con Kitín Muñoz, explorador científico y sociólogo, que por aquel entonces tenía 43 años y Letizia 29. “Letizia trabajaba en CNN+ y acababa de romper con el periodista David Tejera. Kitín Muñoz era un soltero de oro, un navegante trotamundos. Fue un romance en libertad que duró dos meses, hasta que Letizia conoció a Felipe”, explicó la periodista Pilar Eyre al respecto. El resto de la historia, ya se conoce. Letizia Rocasolano, una periodista convertida, primero en Princesa y luego en Reina de España, ya que encontró al que es su verdadero amor, el Rey Felipe VI.