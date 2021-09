Si hay una cosa por la que la Reina Letizia ha captado especial atención a lo largo de los últimos años, además de por sus estilismos, es por su particular actitud en lo que respecta a una de las cuestiones en las que más habitualmente tiene que participar, los brindis. Hace ya algún tiempo, la esposa de Felipe VI estuvo en el centro de la polémica por no beber de su copa durante un acto en Segovia. En aquel momento incluso se hizo público que la Reina había declarado ser abstemia: “yo, como no bebo, me la acerco solo a los labios. Y me critican porque dicen que no bebo. Pero es que yo no bebo nada de vino”, se publicó que había dicho doña Letizia. Unas revelaciones gracias a las cuales se encontró por fin una explicación a por qué la esposa de Felipe VI no bebía en los brindis en los que participaba, lo cual había generado mucha expectación.

Por este motivo, de un tiempo a esta parte, a nadie le extrañaba que doña Letizia, a pesar de levantar la copa en los diferentes compromisos en los que participaba, no probara su contenido. Algo que llegó a su punto más polémico cuando en el primer viaje de Estado de los Reyes tras la pandemia, a Andorra, la esposa de Felipe VI directamente ni se quitó la mascarilla durante el brindis.

Sin embargo, parece que algo ha cambiado en la actitud de la Reina. Ya antes del verano, durante la cena que los Reyes ofrecieron por la visita del presidente surcoreano a Madrid, doña Letizia se acercó la copa a los labios e incluso parecía que se los había mojado. Un cambio de tercio que se ha confirmado en los últimos actos oficiales.

En uno de los recientes almuerzos que los Reyes ofrecieron en el Palacio Real, con motivo del viaje del presidente de Chile a nuestro país, doña Letizia se quitó la mascarilla y se mojó los labios tras el brindis. No ha sido la única vez desde entonces, sino que algunos días después, en la visita del presidente de Colombia, volvió a repetir la operación. La confirmación de este cambio ha quedado clara con el último almuerzo que Sus Majestades han ofrecido en Madrid, por la visita del presidente de Uganda y su esposa, en el que la Reina, una vez más, se ha vuelto a mojar los labios.

Un cambio de actitud que llega después de las numerosas críticas que la consorte ha recibido a lo largo de los últimos años por su condición de abstemia que, sin embargo, no debería estar reñida con el protocolo. Y es que, en la mayoría de las ocasiones, a la Reina la hemos visto brindar, pero dejar después la copa encima de la mesa, sin probar su contenido, algo para lo que, el uso de la mascarilla resultaba especialmente conveniente. No obstante, parece que ahora doña Letizia prefiere dejar aparte sus convicciones, aunque sea de una manera puntual, para evitar polémicos comentarios.

Una cuestión polémica

A lo largo de los años han sido muchas las ocasiones en las que doña Letizia ha evitado beber. Por ejemplo, en el año 2013, en el brindis en el Día de la Hispanidad, mientras don Felipe, la Reina Sofía y la Infanta Elena bebían de sus copas, la entonces princesa prefirió no hacerlo. En aquel momento, se especuló con la posibilidad de que estuviera embarazada.

Poco después, en un viaje a Japón en 2017, doña Letizia tampoco se acercó la copa durante la cena que los emperadores ofrecieron en honor de Sus Majestades, de la misma manera que en el banquete que los Reyes ofrecieron por la visita del presidente de China en 2018.

Sin embargo, esto contrasta con el hecho de que, en alguna ocasión sí se la haya visto disfrutando de un culín de sidra o que haya probado la cerveza ecológica.