La visita de los duques de Sussex a Nueva York ha generado una gran expectación pero, a la vez, no han faltado las críticas, como suele ocurrir en cada acto relacionado con la pareja. Meghan Markle y el príncipe Harry llegaban el jueves por la mañana a la ciudad de los rascacielos y participaban en una serie de actos antes de poner el broche de oro a este viaje exprés con la asistencia al evento que se ha celebrado en Central Park por un reparto equitativo de las vacunas y en el que han participado numerosos rostros conocidos del panorama internacional.

Era la primera vez que se veía en público a la Duquesa en casi un año, más allá de las puntuales apariciones virtuales, además de la primera vez también desde el nacimiento de su segunda hija, Lilibet Diana el pasado mes de junio.

Un viaje en el que, como era de esperar, ha sido Meghan Markle quien ha acaparado toda la atención, en especial por sus estudiados looks, que no han dejado a nadie indiferente. Y es que, para esta vuelta a escena, la Duquesa ha apostado por estilismos en clave working marcados por una clara tendencia monocolor, en tonos neutros y en una gama cromática propia del otoño.

Una estudiada estrategia que responde al mensaje que Meghan quería transmitir: se trataba de un viaje de trabajo y, por tanto, la atención no debía estar centrada en ella, motivo por el cual, los estilismos sobrios de estilo masculino deberían funcionar. En otra circunstancia lo habrían hecho, pero, no hay que obviar que era la primera aparición pública de la Duquesa en varios meses y en cualquier caso se iba a analizar cada uno de sus pasos.

Pese a la aparente sobriedad de sus looks, lo cierto es que no han faltado los mensajes y los guiños. De esta manera, el estilismo en tonos tierra se ha comparado con uno de los looks que hace algunos meses llevó Kate Middleton. Pero no ha sido lo único de lo que se ha hablado. En su segundo día en Nueva York, la Duquesa lució un total look en color marsala compuesto por pantalón y chaquetón de la firma Loro Piana, una marca que cuenta entre sus clientes a varias royals, como Mary de Dinamarca, la princesa Charlene de Mónaco o la reina Sofía. Es la primera vez que vemos a la esposa del príncipe Harry con un conjunto de esta firma.

Sin duda, el guiño más esperado se ha producido en su aparición en Central Park. Una cita para la que Meghan Markle ha lucido un minivestido de estilo vintage con pedrería de Valentino en color blanco, que ha combinado con complementos en negro. Y precisamente en los complementos donde la Duquesa ha hecho un inesperado guiño a la que hubiera sido su suegra. La norteamericana ha apostado por un modelo de Dior, que podría haber pertenecido a la Princesa. En el año 1995, con motivo de la inauguración de una exposición en París patrocinada por LVMH y Dior, Diana recibió como regalo un modelo de bolso que le encantó, el Chouchou que, por entonces, aún no estaba a la vente. Lo estrenó al poco tiempo y Dior decidió sacar una nueva versión inspirada en ella con el nombre de Lady Dior.