Kate Middleton sorprende a sus hijos con una visita al rodaje de Harry Potter

Los príncipes de Gales intentan pasar todo el tiempo posible con sus hijos, siempre que su agenda lo permite. Para Kate Middleton y el príncipe Guillermo, estar con Jorge, Carlota y Luis es una prioridad, porque quieren que los tres crezcan en un ambiente lo más normal posible, con una familia unida y que le transmite todo su cariño. Esto se ha convertido casi en una obsesión para el hijo mayor del rey Carlos III, cuya infancia no fue especialmente sencilla. No solamente por la muerte de su madre, sino también por los rígidos protocolos que siempre han marcado las relaciones de la familia real.

Por eso, tanto Guillermo como Kate Middleton aprovechan para hacer planes privados con sus hijos, algunos de los cuales a veces trascienden a los medios. El último de ellos ha sido una divertida escapada al rodaje de la nueva serie que la plataforma HBO está realizando sobre uno de los personajes más populares de la literatura infantil y juvenil: Harry Potter.

Kate Middleton y el príncipe de Gales junto a dos de sus tres hijos en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Tal como ha trascendido, el pasado fin de semana, la princesa de Gales quiso sorprender a los príncipes Jorge, Carlota y Luis con una visita en la que pudieron ver algunas escenas inéditas y conocer al elenco de la producción. Un testigo de la visita dijo que esta visita fue mágica para los nietos del rey Carlos III, sobre todo, para el príncipe Luis, que disfrutó mucho a bordo del Hogwarts Express. Los tres hermanos conocieron a varios de los jóvenes actores, así como al director Mark Mylod. Esta serie se encuentra en pleno proceso de rodaje de la primera temporada.

La visita de Kate Middleton y sus hijos al set no es casual, sino que tiene mucho que ver con la ubicación del mismo. La serie ha establecido su cuartel general en la zona de Windsor Great Park, muy cerca de la nueva casa de la pareja, Forest Lodge. El Palacio de Kensington anunció hace algunas semanas el traslado de la familia a esta propiedad, después de un tiempo residiendo en la modesta casita de Adelaide Cottage. En Forest Lodge se están llevando a cabo una serie de trabajos de reforma de cara a la mudanza de los príncipes de Gales, prevista para finales de año.

Las obras de Forest Lodge. (Foto: Gtres)

Los hijos de los príncipes de Gales han heredado la pasión de sus padres por el universo de Harry Potter. En el año 2013, tanto Kate Middleton como los príncipes Guillermo y Harry visitaron los estudios de Warner Bros en Leavesden, donde tuvieron la oportunidad de explorar los escenarios de las películas originales de la saga. También la reina Camila ha reconocido que sus nietos son fanáticos de los libros del mago y que incluso es el rey Carlos III el que no duda en leerles algunas páginas, interpretando las voces de los personajes.

Kate Middleton con Guillermo y Harry en 2013. (Foto: Gtres)

Esta visita de Kate Middleton con sus hijos al rodaje de la nueva serie se ha producido justo cuando el príncipe Guillermo ha hecho una escapada puntual a Escocia para reunirse con su padre. Un viaje que se ha producido justo después de la reunión entre el rey Carlos III y el duque de Sussex, así como tras el último escándalo que ha salpicado a la duquesa de York.