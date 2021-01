Un inesperado regalo que ha pillado por sorpresa a todos. La pasada semana la duquesa de Cambridge cumplió treinta y nueve años, pero las circunstancias actuales no han permitido que Kate Middleton disfrute de una celebración por todo lo alto. En lugar de organizar una fiesta con su círculo de amigos en su residencia de Norfolk, Amner Hall, la esposa del príncipe Guillermo ha optado por festejar este aniversario con su marido y sus hijos, con quienes ha disfrutado de una jornada en la que no ha faltado el té y las pastas, así como diversos juegos en familia, tal como han confirmado algunas fuentes cercanas.

A la Duquesa le han llovido las felicitaciones por su cumpleaños, tanto públicas como privadas. Desde la reina Isabel hasta el príncipe de Gales y su esposa, los diferentes miembros de la Familia Real han tenido unas palabras para Kate Middleton en este especial día. Sin embargo, de quien no estaba claro que recibiera algún mensaje es de los duques de Sussex.

No es ningún secreto que en los últimos tiempos las relaciones entre el príncipe Harry y su hermano Guillermo no atraviesan un buen momento, sobre todo a raíz del acuerdo de los Sussex con Netflix y el lanzamiento de la web de su nuevo proyecto, la Fundación Archewell, ya que el duque de Cambridge considera que su hermano se está aprovechando de la memoria de su madre, Diana de Gales. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos hermanos mantienen que durante la Navidad los hermanos intercambiaron regalos, lo que sería un claro indicio de que han acercado posturas y de que su relación no es tan tensa como se había creído en un principio. De hecho, ahora, con motivo del cumpleaños de la duquesa de Cambridge, los Sussex han querido tener un detalle con ella.

Aunque no ha trascendido qué es exactamente lo que han regalado Meghan y Harry a Kaye Middleton, sí que se sabe que le han enviado varios obsequios que iban acompañados de una tarjeta que supuso una agradable sorpresa para ella, según ha podido confirmar el diario “Express”. Este medio también ha averiguado que el príncipe Guillermo regaló a su esposa unos pendientes de diamantes y zafiros por su cumpleaños.

Pese a que las circunstancias actuales no son las más propicias debido a la crisis sanitaria, sí que se está empezando a rumorear con que los Sussex podrían regresar a Reino Unido en los próximos meses de cara al cumpleaños tanto de la Reina como del duque de Edimburgo, que el 10 de junio cumple 100 años. Aunque por ahora no hay previstos actos con motivo de esta especial efemérides debido a que el príncipe Felipe no quiere festejarlo por todo lo alto, lo cierto es que se espera que la familia esté unida para conmemorar los cien años del marido de la reina Isabel. Cabe la posibilidad también de que los duques de Sussex cambien de opinión respecto a su salida de la Familia Real en la próxima negociación que tienen con la reina Isabel y entonces se les ofrezca la opción de asistir a los festejos del «Trooping the colour», previstos para el 12 de junio, en los que se celebra el 95 cumpleaños de la Reina y donde, por el momento, solo se espera que esté ausente el príncipe Andrés por motivos obvios -continúa