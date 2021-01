El príncipe Carlos tiene un nuevo y ambicioso reto de cara a este recién estrenado año. El hijo mayor de la reina Isabel siempre se ha mostrado muy comprometido con las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y ahora ha querido dar un paso más en este sentido. El príncipe de Gales acaba de anunciar el proyecto ‘Terra Carta’, un plan de recuperación económica con el que pretende recaudar hasta 10000 millones de libras que se dedicarán a inversiones sostenibles.

🌎 Earlier today, The Prince of Wales spoke virtually at the #OnePlanetSummit in Paris. He announced the launch of @TheSMI’s ‘Terra Carta’: an initiative providing advice for businesses to move towards a sustainable future. pic.twitter.com/B4XZJAp23q

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 11, 2021