Dicen que fue el único verdadero amor de Lady Di después de su separación de Carlos de Inglaterra, pero que no pudo soportar la presión mediática. Hasnat Khan, el cardiólogo paquistaní con quien la Princesa mantuvo una furtiva relación durante casi dos años y del que ella misma llegó a decir que le había devuelto la felicidad. Un amor discreto que estuvo a punto de provocar que Diana de Gales diera un paso hacia adelante y se plantease un cambio radical en su vida, esto es, abandonar Londres y mudarse a Pakistán, para dedicarse a ayudar a los que más lo necesitaban.

El cirujano de y la Princesa se conocieron en Londres en 1995 cuando Diana visitaba a un amigo en el Hospital Royal Brompton, donde Khan trabajaba como cardiológo. Para entonces, Lady Di ya estaba separada de Carlos de Inglaterra y en breve firmarían el divorcio. La conexión entre el médico y la madre de los príncipes Guillermo y Harry fue inmediata y comenzaron una relación que se prolongó durante más de dos años. Khan llegó incluso a conocer a sus hijos, y Diana confesó a su mayordomo que tenía la firme intención de casarse con él porque nunca antes se había sentido tan feliz.

Sin embargo, la presión mediática y dicen que otras cuestiones también, truncaron su romance. Tras su ruptura, Lady Di comenzó a verse con Dodi Al Fayed, un romance que terminaría en tragedia apenas unos meses después.

A pesar de que Hasnat ha sido muy discreto siempre y ha evitado pronunciarse sobre su romance con la Princesa más allá de lo estrictamente necesario, ahora ha roto su silencio. Hacía ocho años que Mister Wonderful, como Diana le solía llamar, no se pronunciaba sobre nada que tuviese que ver con ella. La última vez que habló fue con motivo del biopic “Diana”, del alemán Oliver Hirschbiegel, en el que Naomi Watts dio vida a la Princesa y que ponía especial énfasis en su relación con el cardiólogo. No estuvo de acuerdo con la imagen que se ofreció de su historia de amor y aseguró entonces que el filme traicionaba su relación y a su familia, que nunca le puso pegas a Diana.

El médico ha decidido romper su silencio con motivo del 25 aniversario de la polémica entrevista en la que la Princesa confesó al periodista Martin Bashir que en su matrimonio eran tres, en referencia a la relación de Carlos de Inglaterra con Camilla Parker Bowles. Una entrevista que concentró ante el televisor a más de veinte millones de personas y sobre la que recientemente se ha emitido un documental en el que se ha revelado que Bashir coaccionó a la Princesa. Una revelación con la que el cardiólogo está plenamente de acuerdo. “una de las cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue lo que hizo que el público la quisiera. Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esa vulnerabilidad. Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de basura”, ha asegurado el médico.

Khan ha confesado al “Daily Mail” que hace unos días recibió una llamada de un conocido que le pedía que hablase con Martin Bashir: “me llamó por teléfono y me dijo que conocía a Martin Bashir y que este se encontraba bajo mucho estrés. Dijo que era un hombre decente pero que estaba muy deprimido y que tenía que pedirme el favor de hablar con él”.

El médico no ha dudado en desvelar lo que sabe del periodista, pero no ha sido precisamente positivo. Tal como ha contado, poco después de conocer a Diana, la Princesa le dijo que había conseguido un ‘topo’ que le pasaba información de lo que pasaba en Palacio. Esta persona era Bashir. A partir de entonces, Diana cambió de actitud, ya que pensaba que escuchaban sus conversaciones e incluso llegó a decir que habían manipulado su coche. “Diana no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba”, ha asegurado.

Cuando Khan conoció a Bashir no dudó en manifestarle a Diana su disconformidad con el periodista, que no paró de hacerle preguntas muy personales. “Le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar la relación con él”. Sin embargo, ella no le hizo caso y siguió adelante con la entrevista. Sin embargo, esa polémica emisión le garantizó el acceso al divorcio del príncipe Carlos, que era lo que ella quería. Después de eso, rompió la relación con el periodista de manera unilateral.

En una ocasión, Khan le preguntó a Diana por qué había cortado su relación con Bashir y ella dijo que fue por Guillermo, algo que a Khan no le extrañó: “Guillermo odiaba la entrevista de Panorama y le dijo a su madre que había cometido un error que le había molestado mucho. Fue muy directo y dijo: ‘Mamá, Bashir no es una buena persona’”. Tanto es así, que cuando el pasado mes de noviembre la BBC anunció que iba a iniciar una investigación en torno a la cuestión, el duque de Cambridge se mostró satisfecho.