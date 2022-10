Kate Middleton lo ha vuelto a hacer. La princesa de Gales ha acaparado todos los flashes debido a un estilismo que guarda relación con Lady Di y que no ha pasado desapercibido. Con motivo del décimo aniversario de la organización benéfica deportiva Coach Core, el príncipe Guillermo y su mujer se han desplazado a la Copper Box ubicada en el Queen Elizabeth Olympics Park con el objetivo de visitar una de las antiguas sedes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un acontecimiento en el que la que fuera duquesa de Cambridge ha vuelto a dar una lección de estilo.

Pese a que Kate Middleton siempre ha sido fiel a su abrigo en forma de vestido y a sus conjuntos de chaqueta y pantalón, para esta ocasión ha querido dar un giro de 180 grados y ampliar la lista de diseñadores que ya forman parte de su vestidor. Saltándose el protocolo de lucir moda inglesa, la Princesa ha lucido una chaqueta de Chanel de la que se desconoce su procedencia. Se trata de un diseño vintage que data de 1995 realizado en el típico bouclé de la maison francesa en color azul cobalto. Un modelo de hace casi 30 años cuyo precio superaría los 5.000 euros que costaba por aquel entonces.

Sin embargo, lo llamativo es que Chanel no es una firma habitual en el vestidor de la mujer del príncipe Guillermo, aunque es probable que esta chaqueta ya forme parte de su valiosa colección. Ahora que Kate se ha convertido en la nueva princesa de Gales, parece que ha querido dar un nuevo aire a su imagen. Lo que nadie esperaba es que esto supusiera un absoluto desplante a ‘la princesa del pueblo’ que un día ocupó su lugar.

Durante muchos años, Diana de Gales llevó sin problema y con mucha elegancia esta firma francesa. No obstante, el año 1996 supuso un punto de inflexión en cuanto a estilo se refiere. Fue entonces cuando la entonces princesa de Gales puso punto y final a su matrimonio con el príncipe Carlos, una relación marcada por las infidelidades y el triángulo amoroso de ellos dos y Camila Parker Bowles. Y es que, fue precisamente la ahora Reina Consorte la razón por la que Diana no pudo ver desde entonces el logo de la maison.

El diseñador australiano Jayson Brunsdon reveló que, mientras preparaba uno de los looks de Lady Di escogió un accesorio de Chanel como combinación. En ese instante, la madre del príncipe Enrique respondió con una negativa: “No puedo llevar dos C entrelazadas, la doble C”. Una respuesta a la que el diseñador no pudo no preguntar el motivo: “Me recuerda demasiado a Carlos y Camila”. Y es que, el príncipe Carlos tampoco se lo puso fácil pues, durante su luna de miel, llevó unos gemelos con la doble C que no dudó en reconocer que eran un regalo de su adorada Camila. En cambio, Lady Di sí mantuvo un gran amor con Dior, pues los rumores llegaron a afirmar que era por sus iniciales C y D, la suya y la del príncipe Carlos.

La que nunca ha tenido ningún repaso en lucir Chanel ha sido Camila, que lleva años siendo fiel a la firma francesa. Y ahora parece que Kate Middleton ha seguido sus pasos, en un momento en el que Isabel II ya no está y ella ha pasado a ocupar el puesto que un día tuvo la ya recordada Diana de Gales.