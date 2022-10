El Palacio de Buckingham ha presentado a los nuevos ‘Fab Four’. Lejos ha quedado ya la imagen de frescura, cercanía, unión y compromiso institucional que trasmitían el príncipe Enrique, Meghan Markle, el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Hoy, con el que ha sido el primer retrato oficial de Carlos III y Camila de Cornualles, queda establecido el comienzo de una nueva era en la que los duques de Sussex han quedado en un segundo plano y los príncipes de Gales se encuentran ahora en el corazón de la monarquía.

Se trata de la primera imagen oficial del hijo de Isabel II convertido en Rey junto a la actual Reina Consorte y los que un día fueron duques de Cambridge. Una fotografía cargada de simbolismo en la que los cuatros posan sonrientes y relajados, pese a que se tomó en la víspera del funeral de la soberana y justo antes de que la Familia Real británica ofreciera una recepción para los Jefes de Estado en el Palacio de Buckingham.

En ella, el matrimonio formado por Carlos y Camila tienen sus brazos entrelazados detrás de la espalda, mientras que el nuevo Rey posa con una mano metida en el bolsillo. A su lado, Kate Middleton y el príncipe Guillermo, una clara referencia de que, hoy en día, la monarquía británica ha optado por ser mucho más reducida que antaño, pero dándole un lugar muy importante a los nuevos príncipes de Gales.

Y es que, el hecho de que este momento privado se publique ahora tiene mucho significado, pues, pasado ya el último adiós a Isabel II, esta nueva era en la monarquía se ha querido mostrar con un estilo informal, basado en los valores más familiares y en el respeto de un matrimonio no convencional, pues cabe destacar que Camila de Cornualles fue amante del ahora Rey durante mucho años mientras este estuvo casado con Lady Di. Asimismo, el retrato del Rey Jorge III detrás de ellos no parece ser casual. Y es que, el monarca protagonizó el reinado más largo en la historia británica, por lo que posar delante de él podría significar que esa es la intención, el deseo de que el reinado de Carlos III sea igual de exitoso.

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.

Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2022