Los primeros cambios tras la muerte de la Reina Isabel poco a poco se van concretando. Ahora que ya ha finalizado el luto oficial y que la Familia Real está retomando sus compromisos, también se van realizando modificaciones en temas administrativos. En los últimos días, se ha visto cómo la página web y las cuentas en redes sociales de los miembros de la Familia Real cambiaban de aspecto. De la misma manera, el nuevo sello de Carlos III ya se ha emitido, y las primeras cartas con este sello han salido de Buckingham. Ahora le ha llegado el turno a la moneda.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 29, 2022