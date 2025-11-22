Kate Middleton hace una excepción y habla abiertamente de su comentado cambio de look

Desde que Kate Middleton entró a formar parte de la familia real británica, ha seguido las mismas normas que el resto de la dinastía Windsor y esa es la razón por la que se ha esforzado para que su vida privada permanezca al margen de los focos. Siempre ha sido consciente del importante papel que ocupa en la institución, pero se niega a renunciar a su intimidad y evita hablar sobre ciertos temas. Sin embargo, ha hecho una excepción para desvelar el motivo que hay detrás de su comentado cambio de look.

Para entender todo esto hay que retroceder unos dos meses, cuando la futura reina consorte de Inglaterra sorprendió a todos con un detalle que nadie esperaba. El pueblo estaba acostumbrado a verla con su icónica melena castaña y, de un momento a otro, con el pelo mucho más claro. Como no podía ser de otra forma, los rumores no se hicieron esperar, pero nadie dio un paso adelante para trasladar una versión oficial.

Kate Middleton en su reaparición tras las vacaciones de verano. (Foto: Gtres)

No es de extrañar que esta cuestión diese tanto de qué hablar, pues Kate Middleton es una de las royal más influyentes para el mundo de la moda. La prensa británica considera que doña Letizia es «la reina mejor vestida del mundo», pero la princesa de Gales tampoco se queda atrás y todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia.

Kate Middleton da explicaciones

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos decir que Kate Middleton, a sus 43 años, se ha posicionado en lo más alto, de ahí que esta noticia tenga tanta importancia porque por fin da explicaciones a un tema que ha dado mucho de qué hablar.

La primera vez que Middleton apareció con la melena rubia fue en la tradicional misa en Crathie Kirk cerca de Balmoral y más adelante en el reestreno de los jardines del Museo Natural de Historia de Londres. Después de esto el asunto perdió algo de interés, pues se convirtió en agua pasada. No obstante, ahora vuelve a estar de plena actualidad porque la princesa ha dado explicaciones durante el último evento en el que ha participado.

Kate Middleton con su nuevo look (Foto: Gtres)

La mujer del príncipe Guillermo participó en la Royal Variety Performance el pasado 19 de noviembre y allí coincidió con la actriz Su Pollard, a quien le confesó que su pelo «solía ser castaño, pero se ha aclarado con el sol». De esta manera, quedan despejadas todas las dudas. Como pasa en muchos casos, el cambio de look no escondía ningún secreto, simplemente habría cambiado de tono por la exposición solar.

La prioridad de Kate Middleton

Kate Middleton recibió una noticia muy dura cuando le comunicaron que tenía que enfrentarse al cáncer, pero desde el primer momento ha demostrado ser fuerte y valiente. El rey Carlos le ha felicitado públicamente en distintas ocasiones, recordando lo tenaz que ha sido. No olvidemos que tiene tres hijos pequeños y que, antes de que nada, es madre. Precisamente por ello, la princesa ha decidido mudarse a Forest Lodge, conde pretende que su familia crezca con más libertad.

La princesa disfruta del apoyo de su suegro, quien siempre ha sido consciente de todo. Es decir, el monarca ha aprobado la mudanza y no ha supuesto ningún problema para él. De hecho, esta Navidad, como manda la tradición, pasarán las fiestas en familia, a excepción del príncipe Harry.