Catalina Middleton y el príncipe Guillermo: viernes de pintas por San Patricio

Irlanda entera está de celebración. A lo largo de este viernes, 17 de marzo, está teniendo lugar el Día de San Patricio. Un día repleto de festejos sobre todo teniendo en cuenta que se trata del patrón de la isla en cuestión en el que Catalina Middleton y su esposo Guillermo se han estrenado como príncipes de Gales, ya que el año pasado eran aún duques de Cambridge.

Como no podía ser de otra manera, esta jornada ha sido muy especial para el matrimonio, razón por la que la cuñada del príncipe Enrique se ha vestido de gala para ello, visitando a los Guardias Irlandeses en uno de los desfiles más populares de la zona y en compañía de su marido. De esta forma, Catalina se ha convertido en Coronel del Regimiento de la cita en cuestión, haciendo uso de sus mejores galas a la hora de enfundarse en un impecable conjunto verde para homenajear la tradición de San Patricio. Para ello, la nuera del rey Carlos se ha decantado por un abrigo largo con tacones a juego y sombrero de ala ancha y redecilla. Un conjunto que ha combinado con un ramillete de flores verdes en la solapa, haciendo un guiño a Irlanda y a sus costumbres de la mejor de las maneras.

Durante esta misma mañana, Middleton ha tenido oportunidad de hacer entrega a los oficiales y a los guardias de unas ramas de trébol, sin olvidar tampoco a la mascota del regimiento, bautizada como Irish Wolf Hound. Una velada anual que es irremplazable para los príncipes de Gales y así se lo han hecho saber a todos los ciudadanos irlandeses por medio de un discurso dotado de un gran significado: «Aunque estoy muy contento de estar aquí celebrando el Día de San Patricio con ustedes una vez más, estoy muy triste de dar este discurso, ya que esto significa que mi tiempo como su Coronel ha llegado a su fin. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ostentar ese título; estoy orgulloso de todo lo que representa, al igual que estoy inmensamente orgulloso de cada uno de ustedes», revelaba el heredero al trono con visible emoción, haciendo referencia también a su «primera experiencia con la Guardia Irlandesa en Sandhurst» para después señalar a las «familias reunidas hoy aquí» para expresarles lo agradecido que se sentía ante la gran acogida que había tenido.

Unos minutos más tarde, era su esposa la que cogía su testigo a la hora de hablar al público: «No podría estar más orgullosa de estar hoy aquí delante de vosotros. Es un verdadero honor ser vuestra Coronel. Estoy aquí para escucharles, apoyarles y defenderles en todo lo que hagan; es una responsabilidad que no me tomo a la ligera», comenzaba explicando, para después expresar su deseo de vivir más aventuras en este cargo: «Estoy deseando pasar más tiempo con vosotros y vuestras familias, y ver vuestro compromiso con el deber y el servicio en todo lo que hacéis», zanjaba, agradeciendo también a su esposo el apoyo recibido.