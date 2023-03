Las últimas semanas, la historia de amor entre el príncipe Guillermo y Catalina Middleton se ha visto cuestionada por la prensa británica, que ha afirmado que el hijo de Lady Di le habría sido infiel a su esposa. Lejos del escándalo y en plenas celebraciones por el Día de la Commonwealth, The Crown ha continuado con su rodaje y todo parece apuntar que pronto tratarán esta relación que tanto ha dado de qué hablar.

En ellas, se puede ver a los príncipes de Gales, protagonizados por Ed McVey Meg Bellamy, haciendo footing en lo que parece ser un flechazo. El actor se gira entonces para seguir con la mirada a la que sería Catalina, dejando entrever que lo suyo podría haber sido un amor a primera vista. Una historia que será relatada desde la Universidad de St. Andrews en Escocia, el principal escenario que fue testigo de un romance que nadie se esperaba que se conservase hasta día de hoy.

Una última entrega de la ficción que se espera con los brazos abiertos, y no solo por tratar esta relación, sino también por narrar desde cómo fue la inesperada muerte de Diana de Gales hasta el reciente fallecimiento de Isabel II. Dos de los acontecimientos que han sido un punto de inflexión en la Corona, la cual se ha visto manchada recientemente por las memorias del príncipe Enrique.

Su historia de amor

Estas fotografías que dejan constancia del romance entre los príncipes de Gales han visto la luz justo cuando se van a cumplir 12 años de su matrimonio. Pero, a pesar de ser una de las parejas más perseguidas por la opinión pública, lo cierto es que el inicio de su relación se dio en la más estricta intimidad. Son pocos los detalles que han trascendido a lo largo de los años, pero sí se sabe que sus caminos se cruzaron en la universidad, cuando los dos estudiaban Historia del Arte.

En primero de carrera solo surgió una amistad que se convirtió en convivencia, pues no tardaron en irse a vivir junto con dos amigos a una casa fuera del campus. Ahí fue cuando comenzó la conquista del príncipe Guillermo, que consiguió que Catalina cayese en su red. «Siempre que Catalina estaba en la habitación, Guillermo estaba poniéndole atención. Cuando estábamos sentados en la comida, los dos hablaban, era increíble ver lo natural que fue, tenían mucho que decirse», confesó hace tiempo Laura Warshauer, una de las compañeras de los ahora príncipes de Gales.

En esos años, Catalina y Guillermo pudieron conocerse lejos de los focos y, tras romper en 2007, la pareja se dio una segunda oportunidad, llegando así a pasar por el altar con una boda real que copó los titulares de la prensa internacional. Pero estos no son los únicos detalles que se saben de su historia de amor, pues ellos mismos se encargaron de dar pequeñas pinceladas en una entrevista concedida para la BBC. «Pienso que me ruboricé cuando te conocí y me escabullí un poco, sintiéndome tímida de haberte conocido», dijo Catalina.