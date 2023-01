El príncipe Enrique ha ofrecido varias entrevistas para promocionar su polémica biografía Spare -En la sombra-, que salía al mercado a principios de esta semana en medio de una gran expectación. El texto se ha convertido en uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos tiempos y contiene llamativas revelaciones sobre la etapa que el duque de Sussex pasó como miembro de la Familia Real. Una biografía en la que los ataques y reproches al príncipe Guillermo son continuos, así como a la Reina Consorte, que son los que peor parados salen a lo largo de las más de 500 páginas del libro.

Además de las dos entrevistas que Enrique ha concedido al periodista Tom Bradby y a Anderson Cooper, el duque de Sussex también ha visitado el plató del programa The Late Show, presentado por Stephen Colbert, donde ha hablado de algunos de los temas que se tratan en el libro, como su participación en la guerra de Afganistán, pero también se ha pronunciado sobre la ficción The Crown de Netflix.

El hijo menor del Rey Carlos III ha confesado que sí que ve la serie, tanto las temporadas antiguas como las más recientes, centradas en la relación entre sus padres. El presentador no ha dudado en preguntarle si verifica lo que se cuenta en los episodios. El duque de Sussex ha confirmado que en realidad sí que lo hace. El príncipe Enrique ha hecho el gesto de sacar un cuaderno y un bolígrafo y ha dicho que cada vez que ve un capítulo va tomando notas de lo que es verídico y lo que no, lo que ha provocado la risa del público.

No es la primera vez que el príncipe Enrique habla sobre la serie, que tantos quebraderos de cabeza ha generado dentro de la Familia Real. Hace algún tiempo, en una entrevista, también expresó su opinión al respecto: «No pretenden ser real. Es ficticio, pero se basa en la verdad. Por supuesto que no es estrictamente exacta… pero te da una idea aproximada de cómo es ese estilo de vida, las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás y lo que puede resultar de eso. Me siento mucho más cómodo con The Crown que viendo las historias escritas sobre mi familia, mi esposa o sobre mí», dijo entonces el duque de Sussex.

Éxito de ventas

La biografía del hermano menor del príncipe de Gales se ha convertido en uno de los mayores éxitos de ventas de todos los tiempos, con récords en los principales mercados. Por ahora, desde el Palacio de Buckingham no se han pronunciado, aunque algunas fuentes apuntan a que el Rey y su familia están profundamente dolidos por las declaraciones del príncipe Enrique y que la reconciliación se antoja complicada.