Se desvela cómo vivió la infanta Sofía la jura de Bandera de la princesa Leonor

El pasado sábado fue uno de los días más importantes en la vida de la princesa Leonor. La hija mayor de los Reyes juró Bandera apenas dos meses después de su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza. Lo hizo junto al resto de sus compañeros y compañeras y en presencia de sus padres, los Reyes que, al igual que las familias de los demás caballeros y damas cadetes, no quisieron perderse esta jornada tan especial.

La princesa Leonor el día de su jura de Bandera. / Gtres

Un día en el que la gran ausente fue la hermana de la princesa Leonor. La infanta Sofía no pudo estar en Zaragoza porque de momento se encuentra en Gales estudiando el Bachillerato Internacional y no tiene vacaciones hasta finales de mes. En principio, el calendario escolar no permite que la infanta venga a España hasta la última semana, aunque cabe la posibilidad de que Sofía regrese antes, justo para la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Este es un detalle que todavía no se ha confirmado de manera oficial, aunque sí se sabe que los Reyes siempre han evitado que sus hijas pierdan días lectivos.

A pesar de que Sofía no ha estado en Zaragoza siendo testigo de este importante paso en la vida de su hermana, la infanta sí que ha estado muy pendiente de la jura de Bandera de la princesa de Asturias. Tal como se ha confirmado, la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia siguió desde Gales todos los pasos de Leonor en este histórico día y lo hizo a través de las redes sociales.

La princesa Leonor durante su jura de Bandera en Zaragoza. / Gtres

Según ha revelado el portal Monarquía Confidencial, la infanta Sofía escogió la plataforma Tiktok, para seguir el directo que RTVE realizó sobre la jura de Bandera de la princesa. No resulta extraño que la hija menor de los Reyes haya escogido esta red social para seguir todos los detalles de este importante día en la vida de su hermana, ya que es habitual en su generación que se prefiera buscar información y estar al día de la actualidad por este medio, en lugar de recurrir a otras plataformas como la televisión, los canales internacionales o las webs de los periódicos digitales.

La Reina Letizia y el Rey Felipe en la Academia de Zaragoza. / Gtres

Aunque han trascendido algunos detalles sobre la recepción posterior a la jura de Bandera, en la que incluso la Reina Letizia pronunció unas emotivas palabras dirigidas especialmente a las familias y a las madres, lo cierto es que no se sabe si la princesa Leonor tuvo la oportunidad de hablar con su hermana tras la jura de Bandera, aunque lo lógico es que así fuera.

Volveremos a ver a Leonor en público el próximo 12 de octubre cuando, además de acompañar a Sus Majestades en la tribuna principal durante el desfile del Día de la Hispanidad, también estará en la posterior recepción en el Palacio Real, donde acude por primera vez.