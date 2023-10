Primeras palabras de la princesa Leonor tras el discurso del Rey Felipe en la jura de bandera

Las buenas críticas que siempre ha recibido la princesa Leonor se han intensificado después de de jurar bandera en la Academia General Militar de Zaragoza, el mismo centro donde se formó su padre, el Rey de España. Felipe VI ha leído un emocionante discurso y en un momento dado ha hecho referencia directa a su primogénita.

La heredera al trono ha demostrado estar a la altura de lo que se espera de ella, de hecho la prensa internacional ya se hace eco de todos sus movimientos. La periodista Paloma Barrientos ha querido poner en valor el papel que ha jugado la Reina Letizia en este mérito.

La Princesa Leonor jurando bandera / GTRES

Doña Letizia siempre ha protegido la intimidad de sus hijas y algunos le han criticado mucho por ello. No obstante, el paso del tiempo le ha dado la razón y ha demostrado que a lo largo de estos años ha hecho una labor excelente como madre. Labor que ha combinado a la perfección con su presencia como Reina consorte.

La Princesa de Asturias se ha convertido en uno de los rostros más destacados de la Familia Real, que justo es lo que su madre estaba buscando. De hecho el vestido que ha elegido la mujer de Felipe VI para la ocasión era bastante discreto y podría haberse decantado por el mismo para no robarle protagonismo a la heredera.

La Princesa mirando al Rey Felipe / GTRES

Uno de los momentos más esperados de la jura de bandera ha sido el discurso del Rey Felipe. Delante de los 2.000 invitados, entre los que se encontraban Margarita Robles, ministra de Defensa del Gobierno Español, el monarca le ha dedicado unas bonitas palabras a su hija mayor. Lo primero que ha hecho ha sido recordarle que tiene una labor importante a partir de ahora, por eso debe seguir siendo igual de responsable. Tarea que todo el mundo sabe que cumplirá, pues ya está dando un ejemplo perfecto.

Las palabras del Rey a la princesa Leonor

La emoción que Felipe VI ha expresado cuando se ha dirigido a la Princesa de Asturias no ha dejado indiferente a nadie. «Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como Princesa Heredera, que la Corona simboliza su unidad y su permanencia. Sé que el juramento solemne ante esta bandera y el cariño por esta tierra zaragozana y aragonesa que te acoge formarán parte de tus mejores recuerdos», le ha dicho.

El Rey Felipe en su discurso / GTRES

Eran muchos los motivos por los que el Rey estaba tan entusiasmado. En primer lugar porque su primogénita estaba dando un paso importante y en segundo porque hace 38 años él hizo lo mismo en el mismo lugar. No obstante, hubo muchas diferencias entre su Jura de Bandera y el evento que ha tenido lugar este fin de semana. Por ejemplo, Leonor de Borbón no ha podido estar acompañada de su hermana, la infanta Sofía, porque está estudiando en Gales. Sin embargo, el monarca sí contó con el apoyo de las infantas Elena y Cristina.

Leonor de Borbón escribe un texto importante

Firma de la Princesa de Asturias en el Libro de Honor, tras su jura de Bandera. ➡️https://t.co/R4nmWt2RPm pic.twitter.com/eRzl125mGh — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 7, 2023



Tras su jura de bandera, la princesa Leonor ha firmado el Libro de Honor y ha escrito un texto especial. Son sus primeras palabras después del mensaje que ha recibido de su padre en forma de discurso. «Hoy, 7 de octubre, he jurado ante la bandera de España en la Academia General Militar y es un día que voy a recordar siempre por su significado y que me acompañará el resto de mi vida. Me siento muy agradecida a mis profesores y compañeros su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo», ha escrito exactamente.