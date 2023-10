La Princesa Leonor debuta en la recepción del Día de la Hispanidad sin el apoyo de su hermana

Después de dos años consecutivos faltando al Desfile del Día de la Hispanidad, la Princesa Leonor reaparecerá por todo lo alto el próximo 12 de Octubre. Lo que más ha llamado la atención es que su inseparable hermana, la Infanta Sofía, no puede hacerle compañía porque se encuentra en Gales, concretamente estudiando en UWC Atlantic College, el mismo internado donde estuvo ella. La hija pequeña del Rey de España no tiene vacaciones, así que tendrá que quedarse en Inglaterra. En estos momentos lo más importante es su formación académica, por lo tanto tendrá que apoyar a la heredera al trono desde la distancia.

Leonor de Borbón ha ganado mucha repercusión mediática en las últimas semanas, sobre todo desde que ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. Se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la Familia Real, pues ha demostrado estar a la altura de lo que se espera de ella. Está completamente integrada entre sus compañeros, no disfruta de ningún privilegio y está exprimiendo al máximo su experiencia como dama cadete.

La Princesa Leonor, en la Academia General Militar de Zaragoza / Gtres

No es la primera vez que la Princesa acude al Desfile del Día de la Hispanidad, pero sí es la primera que estará en la recepción posterior. El evento tendrá lugar el próximo 12 de octubre alrededor de las 13:15 horas. Leonor de Borbón no estará sola. Su hermana no puede asistir, pero el Rey Felipe y la Reina Letizia estarán a su lado en todo momento. No es el único evento que tendrá doña Letizia en los próximos días.

El debut más esperado de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor brillará el Día de la Hispanidad. Últimamente se está hablando mucho de ella porque está a punto de cumplir la mayoría de edad, aunque esta no es la única fecha señalada en su calendario. El sábado 7 de octubre se celebra su jura de bandera en la Academia General Militar de Zaragoza. El acto comenzará a partir de las 12:00 y sus padres, los Reyes de España, estarán presentes. Después de esto, la Reina Letizia tiene una cita importante.

Leonor de Borbón en un posado oficial / Gtres

La mujer de Felipe VI asistirá a un acto institucional el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra en Madrid. La Reina, haciendo gala de la sensibilidad que siempre le ha caracterizado, pronunciará un importante discurso. Lo más curioso es que una hora después de este evento tendrá lugar la entrega de Premios Fundación Mapfre, donde está confirmada la asistencia de doña Sofía. La reina emérita cada vez tiene una agenda más activa y este compromiso es muy especial, pues está vinculado a la carrera profesional de su hija mayor, la Infanta Elena.

La Infanta Sofía sigue continúa sus planes en Gales

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en la ceremonia de los Premios Princesa de Gerona 2023 / Gtres

La estrecha relación de la Infanta Sofía y la Princesa de Asturias no ha hecho más que mejorar en los últimos meses. Ambas han ganado bastante peso mediático, a pesar de que Sofía de Borbón siempre ha estado en un discreto segundo plano. Su presencia en la final del Mundial de Fútbol Femenino, que se celebró en Australia, ha dado mucho de qué hablar. Fue una de las pocas veces que habló y lo hizo delante de su madre, la Reina Letizia, quien estaba muy ilusionada.

La Infanta, tan prudente como de costumbre, continúa su formación en Gales. El Atlantic College le ha recibido con los brazos abiertos en una nueva etapa que estará marcada por la libertad que en su momento pudo disfrutar la futura Reina de España.